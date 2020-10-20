١ MRO إلى CNH

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٨٤٤٣١٩٤ Chinese Yuan Renminbi Offshore

1 CNH = ٥٤٫٢٢٠٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore

mro
MRO
cnh
CNH
١ MRO٠٫٠١٨٤٤٣٢ CNH
٥ MRO٠٫٠٩٢٢١٦ CNH
١٠ MRO٠٫١٨٤٤٣٢ CNH
٢٥ MRO٠٫٤٦١٠٨ CNH
٥٠ MRO٠٫٩٢٢١٦ CNH
١٠٠ MRO١٫٨٤٤٣٢ CNH
٥٠٠ MRO٩٫٢٢١٦ CNH
١٬٠٠٠ MRO١٨٫٤٤٣٢ CNH
٥٬٠٠٠ MRO٩٢٫٢١٦ CNH
١٠٬٠٠٠ MRO١٨٤٫٤٣٢ CNH

حوِّل Chinese Yuan Renminbi Offshore إلى الأوقية الموريتانية

cnh
CNH
mro
MRO
١ CNH٥٤٫٢٢٠٥ MRO
٥ CNH٢٧١٫١٠٣ MRO
١٠ CNH٥٤٢٫٢٠٥ MRO
٢٥ CNH١٬٣٥٥٫٥١ MRO
٥٠ CNH٢٬٧١١٫٠٣ MRO
١٠٠ CNH٥٬٤٢٢٫٠٥ MRO
٥٠٠ CNH٢٧٬١١٠٫٣ MRO
١٬٠٠٠ CNH٥٤٬٢٢٠٫٥ MRO
٥٬٠٠٠ CNH٢٧١٬١٠٣ MRO
١٠٬٠٠٠ CNH٥٤٢٬٢٠٥ MRO

مخطط MRO إلى CNH

1 MRO = ٠ CNH

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Chinese Yuan Renminbi Offshore

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٨٥٨٩٠٫١٨٥٨٩
منخفض
٠٫١٨٣٤٣٠٫١٧٩٦٨
المتوسط
٠٫١٨٤٦٧٠٫١٨٣٢٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chinese Yuan Renminbi Offshore هو سعر الصرف للزوج CNH إلى USD. رمز العملة لـ Chinese Yuan Renminbi Offshore هو CNH. رمز العملة هو ¥.

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