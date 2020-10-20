١ MRO إلى BZD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٥١١٩١٨١٧ الدولار البليزي

1 BZD = ١٩٥٫٣٤٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار البليزي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار البليزي

mro
MRO
bzd
BZD
١ MRO٠٫٠٠٥١١٩١٨ BZD
٥ MRO٠٫٠٢٥٥٩٥٩ BZD
١٠ MRO٠٫٠٥١١٩١٨ BZD
٢٥ MRO٠٫١٢٧٩٨ BZD
٥٠ MRO٠٫٢٥٥٩٥٩ BZD
١٠٠ MRO٠٫٥١١٩١٨ BZD
٥٠٠ MRO٢٫٥٥٩٥٩ BZD
١٬٠٠٠ MRO٥٫١١٩١٨ BZD
٥٬٠٠٠ MRO٢٥٫٥٩٥٩ BZD
١٠٬٠٠٠ MRO٥١٫١٩١٨ BZD

حوِّل الدولار البليزي إلى الأوقية الموريتانية

bzd
BZD
mro
MRO
١ BZD١٩٥٫٣٤٤ MRO
٥ BZD٩٧٦٫٧١٩ MRO
١٠ BZD١٬٩٥٣٫٤٤ MRO
٢٥ BZD٤٬٨٨٣٫٥٩ MRO
٥٠ BZD٩٬٧٦٧٫١٩ MRO
١٠٠ BZD١٩٬٥٣٤٫٤ MRO
٥٠٠ BZD٩٧٬٦٧١٫٩ MRO
١٬٠٠٠ BZD١٩٥٬٣٤٤ MRO
٥٬٠٠٠ BZD٩٧٦٬٧١٩ MRO
١٠٬٠٠٠ BZD١٬٩٥٣٬٤٤٠ MRO

مخطط MRO إلى BZD

1 MRO = ٠ BZD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار البليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥١٧٧٨٠٫٠٥١٧٧٨
منخفض
٠٫٠٥٠٦٤٩٠٫٠٥٠١٥٩
المتوسط
٠٫٠٥١٣١٠٠٫٠٥١٠٤٦
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bzd

BZD - الدولار البليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البليزي هو سعر الصرف للزوج BZD إلى USD. رمز العملة لـ Belizean Dollars هو BZD. رمز العملة هو BZ$.

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