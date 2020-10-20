١ MRO إلى BYR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٨٢٫٦٨٦١٩٩ الروبل البلاروسية

1 BYR = ٠٫٠١٢٠٩٣٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

BYR استُبدِلَت بـ BYN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الروبل البلاروسية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الروبل البلاروسية

mro
MRO
byr
BYR
١ MRO٨٢٫٦٨٦٢ BYR
٥ MRO٤١٣٫٤٣١ BYR
١٠ MRO٨٢٦٫٨٦٢ BYR
٢٥ MRO٢٬٠٦٧٫١٥ BYR
٥٠ MRO٤٬١٣٤٫٣١ BYR
١٠٠ MRO٨٬٢٦٨٫٦٢ BYR
٥٠٠ MRO٤١٬٣٤٣٫١ BYR
١٬٠٠٠ MRO٨٢٬٦٨٦٫٢ BYR
٥٬٠٠٠ MRO٤١٣٬٤٣١ BYR
١٠٬٠٠٠ MRO٨٢٦٬٨٦٢ BYR

حوِّل الروبل البلاروسية إلى الأوقية الموريتانية

byr
BYR
mro
MRO
١ BYR٠٫٠١٢٠٩٣٩ MRO
٥ BYR٠٫٠٦٠٤٦٩٦ MRO
١٠ BYR٠٫١٢٠٩٣٩ MRO
٢٥ BYR٠٫٣٠٢٣٤٨ MRO
٥٠ BYR٠٫٦٠٤٦٩٦ MRO
١٠٠ BYR١٫٢٠٩٣٩ MRO
٥٠٠ BYR٦٫٠٤٦٩٦ MRO
١٬٠٠٠ BYR١٢٫٠٩٣٩ MRO
٥٬٠٠٠ BYR٦٠٫٤٦٩٦ MRO
١٠٬٠٠٠ BYR١٢٠٫٩٣٩ MRO

مخطط MRO إلى BYR

1 MRO = ٠ BYR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الروبل البلاروسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٨٣٧٦٥٠٫٠٨٣٧٦٥
منخفض
٠٫٠٨٢٣٠٧٠٫٠٨١٤٣٣
المتوسط
٠٫٠٨٣٠٠٧٠٫٠٨٢٦١٢
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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byr

BYR - الروبل البلاروسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYR إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYR. رمز العملة هو Br.

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