١ MRO إلى BYN

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٨٢٦٨٦١٩٩ الروبل البلاروسية

1 BYN = ١٢٠٫٩٣٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الروبل البلاروسية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الروبل البلاروسية

mro
MRO
byn
BYN
١ MRO٠٫٠٠٨٢٦٨٦٢ BYN
٥ MRO٠٫٠٤١٣٤٣١ BYN
١٠ MRO٠٫٠٨٢٦٨٦٢ BYN
٢٥ MRO٠٫٢٠٦٧١٥ BYN
٥٠ MRO٠٫٤١٣٤٣١ BYN
١٠٠ MRO٠٫٨٢٦٨٦٢ BYN
٥٠٠ MRO٤٫١٣٤٣١ BYN
١٬٠٠٠ MRO٨٫٢٦٨٦٢ BYN
٥٬٠٠٠ MRO٤١٫٣٤٣١ BYN
١٠٬٠٠٠ MRO٨٢٫٦٨٦٢ BYN

حوِّل الروبل البلاروسية إلى الأوقية الموريتانية

byn
BYN
mro
MRO
١ BYN١٢٠٫٩٣٩ MRO
٥ BYN٦٠٤٫٦٩٦ MRO
١٠ BYN١٬٢٠٩٫٣٩ MRO
٢٥ BYN٣٬٠٢٣٫٤٨ MRO
٥٠ BYN٦٬٠٤٦٫٩٦ MRO
١٠٠ BYN١٢٬٠٩٣٫٩ MRO
٥٠٠ BYN٦٠٬٤٦٩٫٦ MRO
١٬٠٠٠ BYN١٢٠٬٩٣٩ MRO
٥٬٠٠٠ BYN٦٠٤٬٦٩٦ MRO
١٠٬٠٠٠ BYN١٬٢٠٩٬٣٩٠ MRO

مخطط MRO إلى BYN

1 MRO = ٠ BYN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الروبل البلاروسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٨٣٧٦٥٠٫٠٨٣٧٦٥
منخفض
٠٫٠٨٢٣٠٧٠٫٠٨١٤٣٣
المتوسط
٠٫٠٨٣٠٠٧٠٫٠٨٢٦١٢
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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byn

BYN - الروبل البلاروسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYN إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYN. رمز العملة هو Br.

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