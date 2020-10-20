١ MRO إلى BWP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٣٤٤٧١٨٧١ البولا البوتسوانية

1 BWP = ٢٩٫٠٠٩٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البولا البوتسوانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البولا البوتسوانية

mro
MRO
bwp
BWP
١ MRO٠٫٠٣٤٤٧١٩ BWP
٥ MRO٠٫١٧٢٣٥٩ BWP
١٠ MRO٠٫٣٤٤٧١٩ BWP
٢٥ MRO٠٫٨٦١٧٩٧ BWP
٥٠ MRO١٫٧٢٣٥٩ BWP
١٠٠ MRO٣٫٤٤٧١٩ BWP
٥٠٠ MRO١٧٫٢٣٥٩ BWP
١٬٠٠٠ MRO٣٤٫٤٧١٩ BWP
٥٬٠٠٠ MRO١٧٢٫٣٥٩ BWP
١٠٬٠٠٠ MRO٣٤٤٫٧١٩ BWP

حوِّل البولا البوتسوانية إلى الأوقية الموريتانية

bwp
BWP
mro
MRO
١ BWP٢٩٫٠٠٩٢ MRO
٥ BWP١٤٥٫٠٤٦ MRO
١٠ BWP٢٩٠٫٠٩٢ MRO
٢٥ BWP٧٢٥٫٢٢٩ MRO
٥٠ BWP١٬٤٥٠٫٤٦ MRO
١٠٠ BWP٢٬٩٠٠٫٩٢ MRO
٥٠٠ BWP١٤٬٥٠٤٫٦ MRO
١٬٠٠٠ BWP٢٩٬٠٠٩٫٢ MRO
٥٬٠٠٠ BWP١٤٥٬٠٤٦ MRO
١٠٬٠٠٠ BWP٢٩٠٬٠٩٢ MRO

مخطط MRO إلى BWP

1 MRO = ٠ BWP

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البولا البوتسوانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٥٠٨٧٠٫٣٥٢٤٦
منخفض
٠٫٣٤٠٥٤٠٫٣٣٨٧٣
المتوسط
٠٫٣٤٥٣٦٠٫٣٤٤٧٤
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bwp

BWP - البولا البوتسوانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البولا البوتسوانية هو سعر الصرف للزوج BWP إلى USD. رمز العملة لـ Botswana Pule هو BWP. رمز العملة هو P.

More البولا البوتسوانية info

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