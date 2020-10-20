١ MRO إلى BTN

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٢١١١٥٩٨٥ النغولتروم البوتاني

1 BTN = ٤٫٧٣٥٧٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى النغولتروم البوتاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى النغولتروم البوتاني

mro
MRO
btn
BTN
١ MRO٠٫٢١١١٦ BTN
٥ MRO١٫٠٥٥٨ BTN
١٠ MRO٢٫١١١٦ BTN
٢٥ MRO٥٫٢٧٩ BTN
٥٠ MRO١٠٫٥٥٨ BTN
١٠٠ MRO٢١٫١١٦ BTN
٥٠٠ MRO١٠٥٫٥٨ BTN
١٬٠٠٠ MRO٢١١٫١٦ BTN
٥٬٠٠٠ MRO١٬٠٥٥٫٨ BTN
١٠٬٠٠٠ MRO٢٬١١١٫٦ BTN

حوِّل النغولتروم البوتاني إلى الأوقية الموريتانية

btn
BTN
mro
MRO
١ BTN٤٫٧٣٥٧٥ MRO
٥ BTN٢٣٫٦٧٨٧ MRO
١٠ BTN٤٧٫٣٥٧٥ MRO
٢٥ BTN١١٨٫٣٩٤ MRO
٥٠ BTN٢٣٦٫٧٨٧ MRO
١٠٠ BTN٤٧٣٫٥٧٥ MRO
٥٠٠ BTN٢٬٣٦٧٫٨٧ MRO
١٬٠٠٠ BTN٤٬٧٣٥٫٧٥ MRO
٥٬٠٠٠ BTN٢٣٬٦٧٨٫٧ MRO
١٠٬٠٠٠ BTN٤٧٬٣٥٧٫٥ MRO

مخطط MRO إلى BTN

1 MRO = ٠ BTN

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل النغولتروم البوتاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫١٣٧٢٢٫١٣٧٢
منخفض
٢٫٠٩٥١٢٫٠٧٥٤
المتوسط
٢٫١١٨٤٢٫١٠٦٨
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
btn

BTN - النغولتروم البوتاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النغولتروم البوتاني هو سعر الصرف للزوج BTN إلى USD. رمز العملة لـ Bhutanese Ngultrums هو BTN. رمز العملة هو Nu..

More النغولتروم البوتاني info

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