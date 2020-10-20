١ MRO إلى BOB

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٧٤٤٣١١٠ البوليفيانو البوليفي

1 BOB = ٥٧٫٣٢٩٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البوليفيانو البوليفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البوليفيانو البوليفي

mro
MRO
bob
BOB
١ MRO٠٫٠١٧٤٤٣١ BOB
٥ MRO٠٫٠٨٧٢١٥٦ BOB
١٠ MRO٠٫١٧٤٤٣١ BOB
٢٥ MRO٠٫٤٣٦٠٧٨ BOB
٥٠ MRO٠٫٨٧٢١٥٦ BOB
١٠٠ MRO١٫٧٤٤٣١ BOB
٥٠٠ MRO٨٫٧٢١٥٦ BOB
١٬٠٠٠ MRO١٧٫٤٤٣١ BOB
٥٬٠٠٠ MRO٨٧٫٢١٥٦ BOB
١٠٬٠٠٠ MRO١٧٤٫٤٣١ BOB

حوِّل البوليفيانو البوليفي إلى الأوقية الموريتانية

bob
BOB
mro
MRO
١ BOB٥٧٫٣٢٩٢ MRO
٥ BOB٢٨٦٫٦٤٦ MRO
١٠ BOB٥٧٣٫٢٩٢ MRO
٢٥ BOB١٬٤٣٣٫٢٣ MRO
٥٠ BOB٢٬٨٦٦٫٤٦ MRO
١٠٠ BOB٥٬٧٣٢٫٩٢ MRO
٥٠٠ BOB٢٨٬٦٦٤٫٦ MRO
١٬٠٠٠ BOB٥٧٬٣٢٩٫٢ MRO
٥٬٠٠٠ BOB٢٨٦٬٦٤٦ MRO
١٠٬٠٠٠ BOB٥٧٣٬٢٩٢ MRO

مخطط MRO إلى BOB

1 MRO = ٠ BOB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البوليفيانو البوليفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٧٦٨٠٠٫١٧٦٨٠
منخفض
٠٫١٧٤٢٩٠٫١٧١٩٩
المتوسط
٠٫١٧٥٣٠٠٫١٧٤٥٧
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bob

BOB - البوليفيانو البوليفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفيانو البوليفي هو سعر الصرف للزوج BOB إلى USD. رمز العملة لـ Bolivian Bolivianos هو BOB. رمز العملة هو $b.

More البوليفيانو البوليفي info

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