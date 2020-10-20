١ MRO إلى BND

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٣٤١٨١٣٨١ الدولار البروني

1 BND = ٢٩٢٫٥٥٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار البروني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار البروني

mro
MRO
bnd
BND
١ MRO٠٫٠٠٣٤١٨١٤ BND
٥ MRO٠٫٠١٧٠٩٠٧ BND
١٠ MRO٠٫٠٣٤١٨١٤ BND
٢٥ MRO٠٫٠٨٥٤٥٣٥ BND
٥٠ MRO٠٫١٧٠٩٠٧ BND
١٠٠ MRO٠٫٣٤١٨١٤ BND
٥٠٠ MRO١٫٧٠٩٠٧ BND
١٬٠٠٠ MRO٣٫٤١٨١٤ BND
٥٬٠٠٠ MRO١٧٫٠٩٠٧ BND
١٠٬٠٠٠ MRO٣٤٫١٨١٤ BND

حوِّل الدولار البروني إلى الأوقية الموريتانية

bnd
BND
mro
MRO
١ BND٢٩٢٫٥٥٧ MRO
٥ BND١٬٤٦٢٫٧٨ MRO
١٠ BND٢٬٩٢٥٫٥٧ MRO
٢٥ BND٧٬٣١٣٫٩٢ MRO
٥٠ BND١٤٬٦٢٧٫٨ MRO
١٠٠ BND٢٩٬٢٥٥٫٧ MRO
٥٠٠ BND١٤٦٬٢٧٨ MRO
١٬٠٠٠ BND٢٩٢٬٥٥٧ MRO
٥٬٠٠٠ BND١٬٤٦٢٬٧٨٠ MRO
١٠٬٠٠٠ BND٢٬٩٢٥٬٥٧٠ MRO

مخطط MRO إلى BND

1 MRO = ٠ BND

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار البروني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٤٥٨٨٠٫٠٣٤٥٨٨
منخفض
٠٫٠٣٤٠٦٧٠٫٠٣٣٦٨٧
المتوسط
٠٫٠٣٤٣٣٢٠٫٠٣٤١٩١
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bnd

BND - الدولار البروني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البروني هو سعر الصرف للزوج BND إلى USD. رمز العملة لـ Bruneian Dollars هو BND. رمز العملة هو $.

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