١ MRO إلى BHD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٠٩٥٠٧١١٥٠ الدينار البحريني

1 BHD = ١٬٠٥١٫٨٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدينار البحريني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدينار البحريني

mro
MRO
bhd
BHD
١ MRO٠٫٠٠٠٩٥٠٧١٢ BHD
٥ MRO٠٫٠٠٤٧٥٣٥٦ BHD
١٠ MRO٠٫٠٠٩٥٠٧١٢ BHD
٢٥ MRO٠٫٠٢٣٧٦٧٨ BHD
٥٠ MRO٠٫٠٤٧٥٣٥٦ BHD
١٠٠ MRO٠٫٠٩٥٠٧١٢ BHD
٥٠٠ MRO٠٫٤٧٥٣٥٦ BHD
١٬٠٠٠ MRO٠٫٩٥٠٧١٢ BHD
٥٬٠٠٠ MRO٤٫٧٥٣٥٦ BHD
١٠٬٠٠٠ MRO٩٫٥٠٧١٢ BHD

حوِّل الدينار البحريني إلى الأوقية الموريتانية

bhd
BHD
mro
MRO
١ BHD١٬٠٥١٫٨٤ MRO
٥ BHD٥٬٢٥٩٫٢٢ MRO
١٠ BHD١٠٬٥١٨٫٤ MRO
٢٥ BHD٢٦٬٢٩٦٫١ MRO
٥٠ BHD٥٢٬٥٩٢٫٢ MRO
١٠٠ BHD١٠٥٬١٨٤ MRO
٥٠٠ BHD٥٢٥٬٩٢٢ MRO
١٬٠٠٠ BHD١٬٠٥١٬٨٤٠ MRO
٥٬٠٠٠ BHD٥٬٢٥٩٬٢٢٠ MRO
١٠٬٠٠٠ BHD١٠٬٥١٨٬٤٠٠ MRO

مخطط MRO إلى BHD

1 MRO = ٠ BHD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدينار البحريني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٩٦٢٧٣٠٫٠٠٩٦٢٧٣
منخفض
٠٫٠٠٩٤٤٩٦٠٫٠٠٩٣٥٨٧
المتوسط
٠٫٠٠٩٥٤١٣٠٫٠٠٩٤٩٦٧
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bhd

BHD - الدينار البحريني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار البحريني هو سعر الصرف للزوج BHD إلى USD. رمز العملة لـ Bahraini Dinars هو BHD. رمز العملة هو .د.ب.

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