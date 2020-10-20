١ MRO إلى BEF

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٩٤٣٣٩٧٧٨ Belgian Franc

1 BEF = ١٠٫٦٠٠٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

BEF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Belgian Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Belgian Franc

mro
MRO
bef
BEF
١ MRO٠٫٠٩٤٣٣٩٨ BEF
٥ MRO٠٫٤٧١٦٩٩ BEF
١٠ MRO٠٫٩٤٣٣٩٨ BEF
٢٥ MRO٢٫٣٥٨٤٩ BEF
٥٠ MRO٤٫٧١٦٩٩ BEF
١٠٠ MRO٩٫٤٣٣٩٨ BEF
٥٠٠ MRO٤٧٫١٦٩٩ BEF
١٬٠٠٠ MRO٩٤٫٣٣٩٨ BEF
٥٬٠٠٠ MRO٤٧١٫٦٩٩ BEF
١٠٬٠٠٠ MRO٩٤٣٫٣٩٨ BEF

حوِّل Belgian Franc إلى الأوقية الموريتانية

bef
BEF
mro
MRO
١ BEF١٠٫٦ MRO
٥ BEF٥٢٫٩٩٩٩ MRO
١٠ BEF١٠٦ MRO
٢٥ BEF٢٦٥ MRO
٥٠ BEF٥٢٩٫٩٩٩ MRO
١٠٠ BEF١٬٠٦٠ MRO
٥٠٠ BEF٥٬٢٩٩٫٩٩ MRO
١٬٠٠٠ BEF١٠٬٦٠٠ MRO
٥٬٠٠٠ BEF٥٢٬٩٩٩٫٩ MRO
١٠٬٠٠٠ BEF١٠٦٬٠٠٠ MRO

مخطط MRO إلى BEF

1 MRO = ٠ BEF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Belgian Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bef

BEF - Belgian Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.

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