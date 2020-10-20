١ MRO إلى BDT

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٢٩٧١٦٥٨٦ التاكا البنجلاديشية

1 BDT = ٣٫٣٦٥١٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى التاكا البنجلاديشية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى التاكا البنجلاديشية

mro
MRO
bdt
BDT
١ MRO٠٫٢٩٧١٦٦ BDT
٥ MRO١٫٤٨٥٨٣ BDT
١٠ MRO٢٫٩٧١٦٦ BDT
٢٥ MRO٧٫٤٢٩١٥ BDT
٥٠ MRO١٤٫٨٥٨٣ BDT
١٠٠ MRO٢٩٫٧١٦٦ BDT
٥٠٠ MRO١٤٨٫٥٨٣ BDT
١٬٠٠٠ MRO٢٩٧٫١٦٦ BDT
٥٬٠٠٠ MRO١٬٤٨٥٫٨٣ BDT
١٠٬٠٠٠ MRO٢٬٩٧١٫٦٦ BDT

حوِّل التاكا البنجلاديشية إلى الأوقية الموريتانية

bdt
BDT
mro
MRO
١ BDT٣٫٣٦٥١٢ MRO
٥ BDT١٦٫٨٢٥٦ MRO
١٠ BDT٣٣٫٦٥١٢ MRO
٢٥ BDT٨٤٫١٢٨١ MRO
٥٠ BDT١٦٨٫٢٥٦ MRO
١٠٠ BDT٣٣٦٫٥١٢ MRO
٥٠٠ BDT١٬٦٨٢٫٥٦ MRO
١٬٠٠٠ BDT٣٬٣٦٥٫١٢ MRO
٥٬٠٠٠ BDT١٦٬٨٢٥٫٦ MRO
١٠٬٠٠٠ BDT٣٣٬٦٥١٫٢ MRO

مخطط MRO إلى BDT

1 MRO = ٠ BDT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل التاكا البنجلاديشية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٠٠٤٨٣٫٠٠٤٨
منخفض
٢٫٩٥٥٧٢٫٧٣٣١
المتوسط
٢٫٩٨١٨٢٫٨٩١٢
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٧٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bdt

BDT - التاكا البنجلاديشية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التاكا البنجلاديشية هو سعر الصرف للزوج BDT إلى USD. رمز العملة لـ Bangladeshi Takas هو BDT. رمز العملة هو ৳.

More التاكا البنجلاديشية info

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