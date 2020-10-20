١ MRO إلى BCH

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٠٫٠٠٠٠٠٧٣٦٥٦٦٢١٧١ Bitcoin Cash

1 BCH = ١٣٥٬٧٦٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الأوقية الموريتانية إلى Bitcoin Cash التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Bitcoin Cash

mro
MRO
bch
BCH
١ MRO٠٫٠٠٠٠٠٧٣٦٥٦٦ BCH
٥ MRO٠٫٠٠٠٠٣٦٨٢٨٣ BCH
١٠ MRO٠٫٠٠٠٠٧٣٦٥٦٦ BCH
٢٥ MRO٠٫٠٠٠١٨٤١٤٢ BCH
٥٠ MRO٠٫٠٠٠٣٦٨٢٨٣ BCH
١٠٠ MRO٠٫٠٠٠٧٣٦٥٦٦ BCH
٥٠٠ MRO٠٫٠٠٣٦٨٢٨٣ BCH
١٬٠٠٠ MRO٠٫٠٠٧٣٦٥٦٦ BCH
٥٬٠٠٠ MRO٠٫٠٣٦٨٢٨٣ BCH
١٠٬٠٠٠ MRO٠٫٠٧٣٦٥٦٦ BCH

حوِّل Bitcoin Cash إلى الأوقية الموريتانية

bch
BCH
mro
MRO
١ BCH١٣٥٬٧٦٥ MRO
٥ BCH٦٧٨٬٨٢٦ MRO
١٠ BCH١٬٣٥٧٬٦٥٠ MRO
٢٥ BCH٣٬٣٩٤٬١٣٠ MRO
٥٠ BCH٦٬٧٨٨٬٢٦٠ MRO
١٠٠ BCH١٣٬٥٧٦٬٥٠٠ MRO
٥٠٠ BCH٦٧٬٨٨٢٬٦٠٠ MRO
١٬٠٠٠ BCH١٣٥٬٧٦٥٬٠٠٠ MRO
٥٬٠٠٠ BCH٦٧٨٬٨٢٦٬٠٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ BCH١٬٣٥٧٬٦٥٠٬٠٠٠ MRO

مخطط MRO إلى BCH

1 MRO = ٠ BCH

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Bitcoin Cash

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٦٩٩١٠٠٫٠٠٠٠٦٩٩١٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٥١٦٢٦٠٫٠٠٠٠٣٦٠٩٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٦١٠٨٣٠٫٠٠٠٠٥٤٦٢٣
التقلب
٣٫٠٤٪؜٣٫٩٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bch

BCH - Bitcoin Cash

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin Cash هو سعر الصرف للزوج BCH إلى USD. رمز العملة لـ Bitcoin Cash هو BCH.

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