١ MRO إلى BCH

١ الأوقية الموريتانية =
٠٫٠٠٠٠٠٧٣٦٥٦٦٢١٧١ Bitcoin Cash
1 BCH = ١٣٥٬٧٦٥ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
محوّل العملات مِن XE
١ الأوقية الموريتانية =
٠٫٠٠٠٠٠٧٣٦٥٦٦٢١٧١ Bitcoin Cash
1 BCH = ١٣٥٬٧٦٥ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
MRO
BCH
|١ MRO
|٠٫٠٠٠٠٠٧٣٦٥٦٦ BCH
|٥ MRO
|٠٫٠٠٠٠٣٦٨٢٨٣ BCH
|١٠ MRO
|٠٫٠٠٠٠٧٣٦٥٦٦ BCH
|٢٥ MRO
|٠٫٠٠٠١٨٤١٤٢ BCH
|٥٠ MRO
|٠٫٠٠٠٣٦٨٢٨٣ BCH
|١٠٠ MRO
|٠٫٠٠٠٧٣٦٥٦٦ BCH
|٥٠٠ MRO
|٠٫٠٠٣٦٨٢٨٣ BCH
|١٬٠٠٠ MRO
|٠٫٠٠٧٣٦٥٦٦ BCH
|٥٬٠٠٠ MRO
|٠٫٠٣٦٨٢٨٣ BCH
|١٠٬٠٠٠ MRO
|٠٫٠٧٣٦٥٦٦ BCH
1 MRO = ٠ BCH
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٦٩٩١٠
|٠٫٠٠٠٠٦٩٩١٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٥١٦٢٦
|٠٫٠٠٠٠٣٦٠٩٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٦١٠٨٣
|٠٫٠٠٠٠٥٤٦٢٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٠٤٪
|٣٫٩٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin Cash هو سعر الصرف للزوج BCH إلى USD. رمز العملة لـ Bitcoin Cash هو BCH.More Bitcoin Cash info
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