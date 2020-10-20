١ MRO إلى BBD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٥٠٥٦٩٧٦١ الدولار الباربادوسي أو الباجاني

1 BBD = ١٩٧٫٧٤٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني

mro
MRO
bbd
BBD
١ MRO٠٫٠٠٥٠٥٦٩٨ BBD
٥ MRO٠٫٠٢٥٢٨٤٩ BBD
١٠ MRO٠٫٠٥٠٥٦٩٨ BBD
٢٥ MRO٠٫١٢٦٤٢٤ BBD
٥٠ MRO٠٫٢٥٢٨٤٩ BBD
١٠٠ MRO٠٫٥٠٥٦٩٨ BBD
٥٠٠ MRO٢٫٥٢٨٤٩ BBD
١٬٠٠٠ MRO٥٫٠٥٦٩٨ BBD
٥٬٠٠٠ MRO٢٥٫٢٨٤٩ BBD
١٠٬٠٠٠ MRO٥٠٫٥٦٩٨ BBD

حوِّل الدولار الباربادوسي أو الباجاني إلى الأوقية الموريتانية

bbd
BBD
mro
MRO
١ BBD١٩٧٫٧٤٧ MRO
٥ BBD٩٨٨٫٧٣٣ MRO
١٠ BBD١٬٩٧٧٫٤٧ MRO
٢٥ BBD٤٬٩٤٣٫٦٧ MRO
٥٠ BBD٩٬٨٨٧٫٣٣ MRO
١٠٠ BBD١٩٬٧٧٤٫٧ MRO
٥٠٠ BBD٩٨٬٨٧٣٫٣ MRO
١٬٠٠٠ BBD١٩٧٬٧٤٧ MRO
٥٬٠٠٠ BBD٩٨٨٬٧٣٣ MRO
١٠٬٠٠٠ BBD١٬٩٧٧٬٤٧٠ MRO

مخطط MRO إلى BBD

1 MRO = ٠ BBD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الباربادوسي أو الباجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥١٢٠٩٠٫٠٥١٢٠٩
منخفض
٠٫٠٥٠٢٦٤٠٫٠٤٩٧٨٠
المتوسط
٠٫٠٥٠٧٥١٠٫٠٥٠٥١٤
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bbd

BBD - الدولار الباربادوسي أو الباجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباربادوسي أو الباجاني هو سعر الصرف للزوج BBD إلى USD. رمز العملة لـ Barbadian or Bajan Dollars هو BBD. رمز العملة هو $.

More الدولار الباربادوسي أو الباجاني info

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