١ MRO إلى BAM

١ الأوقية الموريتانية =
٠٫٠٠٤٥٧٣٤٥٥٤ المارك القابل للتحويل البوسني
1 BAM = ٢١٨٫٦٥٣ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
محوّل العملات مِن XE
١ الأوقية الموريتانية =
٠٫٠٠٤٥٧٣٤٥٥٤ المارك القابل للتحويل البوسني
1 BAM = ٢١٨٫٦٥٣ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
MRO
BAM
|١ MRO
|٠٫٠٠٤٥٧٣٤٦ BAM
|٥ MRO
|٠٫٠٢٢٨٦٧٣ BAM
|١٠ MRO
|٠٫٠٤٥٧٣٤٦ BAM
|٢٥ MRO
|٠٫١١٤٣٣٦ BAM
|٥٠ MRO
|٠٫٢٢٨٦٧٣ BAM
|١٠٠ MRO
|٠٫٤٥٧٣٤٦ BAM
|٥٠٠ MRO
|٢٫٢٨٦٧٣ BAM
|١٬٠٠٠ MRO
|٤٫٥٧٣٤٦ BAM
|٥٬٠٠٠ MRO
|٢٢٫٨٦٧٣ BAM
|١٠٬٠٠٠ MRO
|٤٥٫٧٣٤٦ BAM
1 MRO = ٠ BAM
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٤٦٥٦٤
|٠٫٠٤٦٥٦٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٤٥٤٠٤
|٠٫٠٤٥١١٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٤٦١٤٤
|٠٫٠٤٥٨٨٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٤٪
|٠٫٥٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المارك القابل للتحويل البوسني هو سعر الصرف للزوج BAM إلى USD. رمز العملة لـ Bosnian Convertible Marks هو BAM. رمز العملة هو KM.More المارك القابل للتحويل البوسني info
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