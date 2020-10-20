١ MRO إلى BAM

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٤٥٧٣٤٥٥٤ المارك القابل للتحويل البوسني

1 BAM = ٢١٨٫٦٥٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى المارك القابل للتحويل البوسني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى المارك القابل للتحويل البوسني

mro
MRO
bam
BAM
١ MRO٠٫٠٠٤٥٧٣٤٦ BAM
٥ MRO٠٫٠٢٢٨٦٧٣ BAM
١٠ MRO٠٫٠٤٥٧٣٤٦ BAM
٢٥ MRO٠٫١١٤٣٣٦ BAM
٥٠ MRO٠٫٢٢٨٦٧٣ BAM
١٠٠ MRO٠٫٤٥٧٣٤٦ BAM
٥٠٠ MRO٢٫٢٨٦٧٣ BAM
١٬٠٠٠ MRO٤٫٥٧٣٤٦ BAM
٥٬٠٠٠ MRO٢٢٫٨٦٧٣ BAM
١٠٬٠٠٠ MRO٤٥٫٧٣٤٦ BAM

حوِّل المارك القابل للتحويل البوسني إلى الأوقية الموريتانية

bam
BAM
mro
MRO
١ BAM٢١٨٫٦٥٣ MRO
٥ BAM١٬٠٩٣٫٢٧ MRO
١٠ BAM٢٬١٨٦٫٥٣ MRO
٢٥ BAM٥٬٤٦٦٫٣٣ MRO
٥٠ BAM١٠٬٩٣٢٫٧ MRO
١٠٠ BAM٢١٬٨٦٥٫٣ MRO
٥٠٠ BAM١٠٩٬٣٢٧ MRO
١٬٠٠٠ BAM٢١٨٬٦٥٣ MRO
٥٬٠٠٠ BAM١٬٠٩٣٬٢٧٠ MRO
١٠٬٠٠٠ BAM٢٬١٨٦٬٥٣٠ MRO

مخطط MRO إلى BAM

1 MRO = ٠ BAM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل المارك القابل للتحويل البوسني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٦٥٦٤٠٫٠٤٦٥٦٤
منخفض
٠٫٠٤٥٤٠٤٠٫٠٤٥١١٠
المتوسط
٠٫٠٤٦١٤٤٠٫٠٤٥٨٨٨
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
bam

BAM - المارك القابل للتحويل البوسني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المارك القابل للتحويل البوسني هو سعر الصرف للزوج BAM إلى USD. رمز العملة لـ Bosnian Convertible Marks هو BAM. رمز العملة هو KM.

More المارك القابل للتحويل البوسني info

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