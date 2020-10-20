١ MRO إلى AZN

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٤٢٩٨٢٨٢٤ المانات الأذربيجاني

1 AZN = ٢٣٢٫٦٥١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى المانات الأذربيجاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى المانات الأذربيجاني

mro
MRO
azn
AZN
١ MRO٠٫٠٠٤٢٩٨٢٨ AZN
٥ MRO٠٫٠٢١٤٩١٤ AZN
١٠ MRO٠٫٠٤٢٩٨٢٨ AZN
٢٥ MRO٠٫١٠٧٤٥٧ AZN
٥٠ MRO٠٫٢١٤٩١٤ AZN
١٠٠ MRO٠٫٤٢٩٨٢٨ AZN
٥٠٠ MRO٢٫١٤٩١٤ AZN
١٬٠٠٠ MRO٤٫٢٩٨٢٨ AZN
٥٬٠٠٠ MRO٢١٫٤٩١٤ AZN
١٠٬٠٠٠ MRO٤٢٫٩٨٢٨ AZN

حوِّل المانات الأذربيجاني إلى الأوقية الموريتانية

azn
AZN
mro
MRO
١ AZN٢٣٢٫٦٥١ MRO
٥ AZN١٬١٦٣٫٢٦ MRO
١٠ AZN٢٬٣٢٦٫٥١ MRO
٢٥ AZN٥٬٨١٦٫٢٨ MRO
٥٠ AZN١١٬٦٣٢٫٦ MRO
١٠٠ AZN٢٣٬٢٦٥٫١ MRO
٥٠٠ AZN١١٦٬٣٢٦ MRO
١٬٠٠٠ AZN٢٣٢٬٦٥١ MRO
٥٬٠٠٠ AZN١٬١٦٣٬٢٦٠ MRO
١٠٬٠٠٠ AZN٢٬٣٢٦٬٥١٠ MRO

مخطط MRO إلى AZN

1 MRO = ٠ AZN

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل المانات الأذربيجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٣٥٢٦٠٫٠٤٣٥٢٦
منخفض
٠٫٠٤٢٧٢٤٠٫٠٤٢٣١٤
المتوسط
٠٫٠٤٣١٤٧٠٫٠٤٢٩٥١
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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azn

AZN - المانات الأذربيجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات الأذربيجاني هو سعر الصرف للزوج AZN إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijan Manats هو AZN. رمز العملة هو ₼.

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