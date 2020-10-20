١ MRO إلى AWG

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٤٥٢٥٩٦٢٥ الجيلدر الأروبي أو الهولندي

1 AWG = ٢٢٠٫٩٤٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي

mro
MRO
awg
AWG
١ MRO٠٫٠٠٤٥٢٥٩٦ AWG
٥ MRO٠٫٠٢٢٦٢٩٨ AWG
١٠ MRO٠٫٠٤٥٢٥٩٦ AWG
٢٥ MRO٠٫١١٣١٤٩ AWG
٥٠ MRO٠٫٢٢٦٢٩٨ AWG
١٠٠ MRO٠٫٤٥٢٥٩٦ AWG
٥٠٠ MRO٢٫٢٦٢٩٨ AWG
١٬٠٠٠ MRO٤٫٥٢٥٩٦ AWG
٥٬٠٠٠ MRO٢٢٫٦٢٩٨ AWG
١٠٬٠٠٠ MRO٤٥٫٢٥٩٦ AWG

حوِّل الجيلدر الأروبي أو الهولندي إلى الأوقية الموريتانية

awg
AWG
mro
MRO
١ AWG٢٢٠٫٩٤٧ MRO
٥ AWG١٬١٠٤٫٧٤ MRO
١٠ AWG٢٬٢٠٩٫٤٧ MRO
٢٥ AWG٥٬٥٢٣٫٦٩ MRO
٥٠ AWG١١٬٠٤٧٫٤ MRO
١٠٠ AWG٢٢٬٠٩٤٫٧ MRO
٥٠٠ AWG١١٠٬٤٧٤ MRO
١٬٠٠٠ AWG٢٢٠٬٩٤٧ MRO
٥٬٠٠٠ AWG١٬١٠٤٬٧٤٠ MRO
١٠٬٠٠٠ AWG٢٬٢٠٩٬٤٧٠ MRO

مخطط MRO إلى AWG

1 MRO = ٠ AWG

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الجيلدر الأروبي أو الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٥٨٣٢٠٫٠٤٥٨٣٢
منخفض
٠٫٠٤٤٩٨٦٠٫٠٤٤٥٥٣
المتوسط
٠٫٠٤٥٤٢٢٠٫٠٤٥٢١٠
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
awg

AWG - الجيلدر الأروبي أو الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الأروبي أو الهولندي هو سعر الصرف للزوج AWG إلى USD. رمز العملة لـ Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) هو AWG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الأروبي أو الهولندي info

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