١ MRO إلى AOA

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٢٫٢١١٢٠٦٢ الكوانزا الأنجولية

1 AOA = ٠٫٤٥٢٢٤٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكوانزا الأنجولية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكوانزا الأنجولية

mro
MRO
aoa
AOA
١ MRO٢٫٢١١٢١ AOA
٥ MRO١١٫٠٥٦ AOA
١٠ MRO٢٢٫١١٢١ AOA
٢٥ MRO٥٥٫٢٨٠٢ AOA
٥٠ MRO١١٠٫٥٦ AOA
١٠٠ MRO٢٢١٫١٢١ AOA
٥٠٠ MRO١٬١٠٥٫٦ AOA
١٬٠٠٠ MRO٢٬٢١١٫٢١ AOA
٥٬٠٠٠ MRO١١٬٠٥٦ AOA
١٠٬٠٠٠ MRO٢٢٬١١٢٫١ AOA

حوِّل الكوانزا الأنجولية إلى الأوقية الموريتانية

aoa
AOA
mro
MRO
١ AOA٠٫٤٥٢٢٤٢ MRO
٥ AOA٢٫٢٦١٢١ MRO
١٠ AOA٤٫٥٢٢٤٢ MRO
٢٥ AOA١١٫٣٠٦ MRO
٥٠ AOA٢٢٫٦١٢١ MRO
١٠٠ AOA٤٥٫٢٢٤٢ MRO
٥٠٠ AOA٢٢٦٫١٢١ MRO
١٬٠٠٠ AOA٤٥٢٫٢٤٢ MRO
٥٬٠٠٠ AOA٢٬٢٦١٫٢١ MRO
١٠٬٠٠٠ AOA٤٬٥٢٢٫٤٢ MRO

مخطط MRO إلى AOA

1 MRO = ٠ AOA

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكوانزا الأنجولية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٢٫٠٨١٢٢٫٠٨١
منخفض
٢١٫٤٥٥٢٠٫٧٦٠
المتوسط
٢١٫٨٦٠٢١٫٤٨٥
التقلب
٠٫٩١٪؜٠٫٨٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
aoa

AOA - الكوانزا الأنجولية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكوانزا الأنجولية هو سعر الصرف للزوج AOA إلى USD. رمز العملة لـ Angolan Kwanzas هو AOA. رمز العملة هو Kz.

More الكوانزا الأنجولية info

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