١ MRO إلى ANG

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٤٥٢٩٣٨٢٨ الجيلدر الهولندي

1 ANG = ٢٢٠٫٧٨١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الجيلدر الهولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الجيلدر الهولندي

mro
MRO
ang
ANG
١ MRO٠٫٠٠٤٥٢٩٣٨ ANG
٥ MRO٠٫٠٢٢٦٤٦٩ ANG
١٠ MRO٠٫٠٤٥٢٩٣٨ ANG
٢٥ MRO٠٫١١٣٢٣٥ ANG
٥٠ MRO٠٫٢٢٦٤٦٩ ANG
١٠٠ MRO٠٫٤٥٢٩٣٨ ANG
٥٠٠ MRO٢٫٢٦٤٦٩ ANG
١٬٠٠٠ MRO٤٫٥٢٩٣٨ ANG
٥٬٠٠٠ MRO٢٢٫٦٤٦٩ ANG
١٠٬٠٠٠ MRO٤٥٫٢٩٣٨ ANG

حوِّل الجيلدر الهولندي إلى الأوقية الموريتانية

ang
ANG
mro
MRO
١ ANG٢٢٠٫٧٨١ MRO
٥ ANG١٬١٠٣٫٩ MRO
١٠ ANG٢٬٢٠٧٫٨١ MRO
٢٥ ANG٥٬٥١٩٫٥٢ MRO
٥٠ ANG١١٬٠٣٩ MRO
١٠٠ ANG٢٢٬٠٧٨٫١ MRO
٥٠٠ ANG١١٠٬٣٩٠ MRO
١٬٠٠٠ ANG٢٢٠٬٧٨١ MRO
٥٬٠٠٠ ANG١٬١٠٣٬٩٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ ANG٢٬٢٠٧٬٨١٠ MRO

مخطط MRO إلى ANG

1 MRO = ٠ ANG

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الجيلدر الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٥٨٣٧٠٫٠٤٥٨٣٧
منخفض
٠٫٠٤٤٩١٨٠٫٠٤٤٤٩١
المتوسط
٠٫٠٤٥٤٤٣٠٫٠٤٥٢٢٣
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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ang

ANG - الجيلدر الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الهولندي هو سعر الصرف للزوج ANG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders (also called Florins) هو ANG. رمز العملة هو ƒ.

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