١ MRO إلى AMD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٩٨١٠٧٣٣٦ الدرام الأرميني

1 AMD = ١٫٠١٩٢٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدرام الأرميني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدرام الأرميني

mro
MRO
amd
AMD
١ MRO٠٫٩٨١٠٧٣ AMD
٥ MRO٤٫٩٠٥٣٧ AMD
١٠ MRO٩٫٨١٠٧٣ AMD
٢٥ MRO٢٤٫٥٢٦٨ AMD
٥٠ MRO٤٩٫٠٥٣٧ AMD
١٠٠ MRO٩٨٫١٠٧٣ AMD
٥٠٠ MRO٤٩٠٫٥٣٧ AMD
١٬٠٠٠ MRO٩٨١٫٠٧٣ AMD
٥٬٠٠٠ MRO٤٬٩٠٥٫٣٧ AMD
١٠٬٠٠٠ MRO٩٬٨١٠٫٧٣ AMD

حوِّل الدرام الأرميني إلى الأوقية الموريتانية

amd
AMD
mro
MRO
١ AMD١٫٠١٩٢٩ MRO
٥ AMD٥٫٠٩٦٤٦ MRO
١٠ AMD١٠٫١٩٢٩ MRO
٢٥ AMD٢٥٫٤٨٢٣ MRO
٥٠ AMD٥٠٫٩٦٤٦ MRO
١٠٠ AMD١٠١٫٩٢٩ MRO
٥٠٠ AMD٥٠٩٫٦٤٦ MRO
١٬٠٠٠ AMD١٬٠١٩٫٢٩ MRO
٥٬٠٠٠ AMD٥٬٠٩٦٫٤٦ MRO
١٠٬٠٠٠ AMD١٠٬١٩٢٫٩ MRO

مخطط MRO إلى AMD

1 MRO = ٠ AMD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدرام الأرميني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٫٨٩٤١١٠٫٠٠٨
منخفض
٩٫٧٤٩٦٩٫٦٢٠٦
المتوسط
٩٫٨٠٤٧٩٫٧٨١٥
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings