١ MRO إلى ALL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٢٣٤٤٢٩٠٩ الليك الألباني

1 ALL = ٤٫٢٦٥٦٨ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الليك الألباني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الليك الألباني

mro
MRO
all
ALL
١ MRO٠٫٢٣٤٤٢٩ ALL
٥ MRO١٫١٧٢١٥ ALL
١٠ MRO٢٫٣٤٤٢٩ ALL
٢٥ MRO٥٫٨٦٠٧٣ ALL
٥٠ MRO١١٫٧٢١٥ ALL
١٠٠ MRO٢٣٫٤٤٢٩ ALL
٥٠٠ MRO١١٧٫٢١٥ ALL
١٬٠٠٠ MRO٢٣٤٫٤٢٩ ALL
٥٬٠٠٠ MRO١٬١٧٢٫١٥ ALL
١٠٬٠٠٠ MRO٢٬٣٤٤٫٢٩ ALL

حوِّل الليك الألباني إلى الأوقية الموريتانية

all
ALL
mro
MRO
١ ALL٤٫٢٦٥٦٨ MRO
٥ ALL٢١٫٣٢٨٤ MRO
١٠ ALL٤٢٫٦٥٦٨ MRO
٢٥ ALL١٠٦٫٦٤٢ MRO
٥٠ ALL٢١٣٫٢٨٤ MRO
١٠٠ ALL٤٢٦٫٥٦٨ MRO
٥٠٠ ALL٢٬١٣٢٫٨٤ MRO
١٬٠٠٠ ALL٤٬٢٦٥٫٦٨ MRO
٥٬٠٠٠ ALL٢١٬٣٢٨٫٤ MRO
١٠٬٠٠٠ ALL٤٢٬٦٥٦٫٨ MRO

مخطط MRO إلى ALL

1 MRO = ٠ ALL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الليك الألباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٣٨٧٥٢٫٤٠٣٩
منخفض
٢٫٣٣١٨٢٫٣١٧٤
المتوسط
٢٫٣٦٦٥٢٫٣٦٢٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
all

ALL - الليك الألباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.

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