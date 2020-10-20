١ MRO إلى AFN

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١٧٩٧٩٠٣٠ الأفغاني الأفغانستاني

1 AFN = ٥٫٥٦٢٠٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الأفغاني الأفغانستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الأفغاني الأفغانستاني

mro
MRO
afn
AFN
١ MRO٠٫١٧٩٧٩ AFN
٥ MRO٠٫٨٩٨٩٥٢ AFN
١٠ MRO١٫٧٩٧٩ AFN
٢٥ MRO٤٫٤٩٤٧٦ AFN
٥٠ MRO٨٫٩٨٩٥٢ AFN
١٠٠ MRO١٧٫٩٧٩ AFN
٥٠٠ MRO٨٩٫٨٩٥٢ AFN
١٬٠٠٠ MRO١٧٩٫٧٩ AFN
٥٬٠٠٠ MRO٨٩٨٫٩٥٢ AFN
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٧٩٧٫٩ AFN

حوِّل الأفغاني الأفغانستاني إلى الأوقية الموريتانية

afn
AFN
mro
MRO
١ AFN٥٫٥٦٢٠٤ MRO
٥ AFN٢٧٫٨١٠٢ MRO
١٠ AFN٥٥٫٦٢٠٤ MRO
٢٥ AFN١٣٩٫٠٥١ MRO
٥٠ AFN٢٧٨٫١٠٢ MRO
١٠٠ AFN٥٥٦٫٢٠٤ MRO
٥٠٠ AFN٢٬٧٨١٫٠٢ MRO
١٬٠٠٠ AFN٥٬٥٦٢٫٠٤ MRO
٥٬٠٠٠ AFN٢٧٬٨١٠٫٢ MRO
١٠٬٠٠٠ AFN٥٥٬٦٢٠٫٤ MRO

مخطط MRO إلى AFN

1 MRO = ٠ AFN

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الأفغاني الأفغانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٨٠٨٦١٫٨٣٤١
منخفض
١٫٧٧٨٢١٫٧٧١٤
المتوسط
١٫٧٩٦٣١٫٨٠٦٣
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
afn

AFN - الأفغاني الأفغانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأفغاني الأفغانستاني هو سعر الصرف للزوج AFN إلى USD. رمز العملة لـ Afghan Afghanis هو AFN. رمز العملة هو ؋.

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