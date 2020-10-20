١ MRO إلى AED

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٩٢٨٦٦٧١٩ الدرهم الإماراتي

1 AED = ١٠٧٫٦٨١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدرهم الإماراتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدرهم الإماراتي

mro
MRO
aed
AED
١ MRO٠٫٠٠٩٢٨٦٦٧ AED
٥ MRO٠٫٠٤٦٤٣٣٤ AED
١٠ MRO٠٫٠٩٢٨٦٦٧ AED
٢٥ MRO٠٫٢٣٢١٦٧ AED
٥٠ MRO٠٫٤٦٤٣٣٤ AED
١٠٠ MRO٠٫٩٢٨٦٦٧ AED
٥٠٠ MRO٤٫٦٤٣٣٤ AED
١٬٠٠٠ MRO٩٫٢٨٦٦٧ AED
٥٬٠٠٠ MRO٤٦٫٤٣٣٤ AED
١٠٬٠٠٠ MRO٩٢٫٨٦٦٧ AED

حوِّل الدرهم الإماراتي إلى الأوقية الموريتانية

aed
AED
mro
MRO
١ AED١٠٧٫٦٨١ MRO
٥ AED٥٣٨٫٤٠٦ MRO
١٠ AED١٬٠٧٦٫٨١ MRO
٢٥ AED٢٬٦٩٢٫٠٣ MRO
٥٠ AED٥٬٣٨٤٫٠٦ MRO
١٠٠ AED١٠٬٧٦٨٫١ MRO
٥٠٠ AED٥٣٬٨٤٠٫٦ MRO
١٬٠٠٠ AED١٠٧٬٦٨١ MRO
٥٬٠٠٠ AED٥٣٨٬٤٠٦ MRO
١٠٬٠٠٠ AED١٬٠٧٦٬٨١٠ MRO

مخطط MRO إلى AED

1 MRO = ٠ AED

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدرهم الإماراتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٤٠٣٢٠٫٠٩٤٠٣٢
منخفض
٠٫٠٩٢٢٩٧٠٫٠٩١٤٠٩
المتوسط
٠٫٠٩٣١٩٢٠٫٠٩٢٧٥٧
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
aed

AED - الدرهم الإماراتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم الإماراتي هو سعر الصرف للزوج AED إلى USD. رمز العملة لـ الدراهم الإماراتية هو AED. رمز العملة هو د.إ.

More الدرهم الإماراتي info

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