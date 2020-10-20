١ MGF إلى ZWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠١٦٢٦٠٩٢١ الدولار الزيمبابوي

1 ZWD = ٦١٫٤٩٧١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

ZWD استُبدِلَت بـ ZWL

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار الزيمبابوي

mgf
MGF
zwd
ZWD
١ MGF٠٫٠١٦٢١٩٦ ZWD
٥ MGF٠٫٠٨١٠٩٧٩ ZWD
١٠ MGF٠٫١٦٢١٩٦ ZWD
٢٥ MGF٠٫٤٠٥٤٩ ZWD
٥٠ MGF٠٫٨١٠٩٧٩ ZWD
١٠٠ MGF١٫٦٢١٩٦ ZWD
٥٠٠ MGF٨٫١٠٩٧٩ ZWD
١٬٠٠٠ MGF١٦٫٢١٩٦ ZWD
٥٬٠٠٠ MGF٨١٫٠٩٧٩ ZWD
١٠٬٠٠٠ MGF١٦٢٫١٩٦ ZWD

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى Malagasy Franc

zwd
ZWD
mgf
MGF
١ ZWD٦١٫٦٥٣٩ MGF
٥ ZWD٣٠٨٫٢٦٩ MGF
١٠ ZWD٦١٦٫٥٣٩ MGF
٢٥ ZWD١٬٥٤١٫٣٥ MGF
٥٠ ZWD٣٬٠٨٢٫٦٩ MGF
١٠٠ ZWD٦٬١٦٥٫٣٩ MGF
٥٠٠ ZWD٣٠٬٨٢٦٫٩ MGF
١٬٠٠٠ ZWD٦١٬٦٥٣٫٩ MGF
٥٬٠٠٠ ZWD٣٠٨٬٢٦٩ MGF
١٠٬٠٠٠ ZWD٦١٦٬٥٣٩ MGF

مخطط MGF إلى ZWD

1 MGF = ٠ ZWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٨١٤٣٧٠٫٠٨٣٣١٥
منخفض
٠٫٠٧٨٤٤٢٠٫٠٧٨٤٤٢
المتوسط
٠٫٠٨٠٨٢١٠٫٠٨١٥٥١
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

zwd

ZWD - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWD إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWD. رمز العملة هو Z$.

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