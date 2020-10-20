١ MGF إلى ZMW

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١١٤٠٠٦٢٨ الكواشا الزامبية

1 ZMW = ٨٧٧٫١٤٥ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الكواشا الزامبية

mgf
MGF
zmw
ZMW
١ MGF٠٫٠٠١١٤٠٠٦ ZMW
٥ MGF٠٫٠٠٥٧٠٠٣١ ZMW
١٠ MGF٠٫٠١١٤٠٠٦ ZMW
٢٥ MGF٠٫٠٢٨٥٠١٦ ZMW
٥٠ MGF٠٫٠٥٧٠٠٣١ ZMW
١٠٠ MGF٠٫١١٤٠٠٦ ZMW
٥٠٠ MGF٠٫٥٧٠٠٣١ ZMW
١٬٠٠٠ MGF١٫١٤٠٠٦ ZMW
٥٬٠٠٠ MGF٥٫٧٠٠٣١ ZMW
١٠٬٠٠٠ MGF١١٫٤٠٠٦ ZMW

حوِّل الكواشا الزامبية إلى Malagasy Franc

zmw
ZMW
mgf
MGF
١ ZMW٨٧٧٫١٤٥ MGF
٥ ZMW٤٬٣٨٥٫٧٢ MGF
١٠ ZMW٨٬٧٧١٫٤٥ MGF
٢٥ ZMW٢١٬٩٢٨٫٦ MGF
٥٠ ZMW٤٣٬٨٥٧٫٢ MGF
١٠٠ ZMW٨٧٬٧١٤٫٥ MGF
٥٠٠ ZMW٤٣٨٬٥٧٢ MGF
١٬٠٠٠ ZMW٨٧٧٬١٤٥ MGF
٥٬٠٠٠ ZMW٤٬٣٨٥٬٧٢٠ MGF
١٠٬٠٠٠ ZMW٨٬٧٧١٬٤٥٠ MGF

مخطط MGF إلى ZMW

1 MGF = ٠ ZMW

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٧٨٣٥٠٫٠٠٦١٣٣٩
منخفض
٠٫٠٠٥٥٨٨٢٠٫٠٠٥٢٧٤٣
المتوسط
٠٫٠٠٥٧١٢٣٠٫٠٠٥٧٢١٠
التقلب
٠٫٧٣٪؜١٫٤٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

zmw

ZMW - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMW إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMW. رمز العملة هو ZK.

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