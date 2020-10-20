١ MGF إلى ZMK

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1

‏١ Malagasy Franc =

١٫١٦٤٥٨١٦ الكواشا الزامبية

1 ZMK = ٠٫٨٥٨٦٧٧ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤، ٠٥:٢٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الكواشا الزامبية

mgf
MGF
zmk
ZMK
١ MGF١٫١٦٤٥٨ ZMK
٥ MGF٥٫٨٢٢٩١ ZMK
١٠ MGF١١٫٦٤٥٨ ZMK
٢٥ MGF٢٩٫١١٤٥ ZMK
٥٠ MGF٥٨٫٢٢٩١ ZMK
١٠٠ MGF١١٦٫٤٥٨ ZMK
٥٠٠ MGF٥٨٢٫٢٩١ ZMK
١٬٠٠٠ MGF١٬١٦٤٫٥٨ ZMK
٥٬٠٠٠ MGF٥٬٨٢٢٫٩١ ZMK
١٠٬٠٠٠ MGF١١٬٦٤٥٫٨ ZMK

حوِّل الكواشا الزامبية إلى Malagasy Franc

zmk
ZMK
mgf
MGF
١ ZMK٠٫٨٥٨٦٧٧ MGF
٥ ZMK٤٫٢٩٣٣٩ MGF
١٠ ZMK٨٫٥٨٦٧٧ MGF
٢٥ ZMK٢١٫٤٦٦٩ MGF
٥٠ ZMK٤٢٫٩٣٣٩ MGF
١٠٠ ZMK٨٥٫٨٦٧٧ MGF
٥٠٠ ZMK٤٢٩٫٣٣٩ MGF
١٬٠٠٠ ZMK٨٥٨٫٦٧٧ MGF
٥٬٠٠٠ ZMK٤٬٢٩٣٫٣٩ MGF
١٠٬٠٠٠ ZMK٨٬٥٨٦٫٧٧ MGF

مخطط MGF إلى ZMK

1 MGF = ٠ ZMK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٨٧٦٣٠٫٠٠٥٨٧٦٣
منخفض
٠٫٠٠٥٧٠٠١٠٫٠٠٥٢٧٤٣
المتوسط
٠٫٠٠٥٧٩٧٩٠٫٠٠٥٧١٠٥
التقلب
٠٫٤٠٪؜١٫٠٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

zmk

ZMK - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMK إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMK.

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