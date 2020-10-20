١ MGF إلى YER

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠١١٢٤٢٧٩١ الريال اليمني

1 YER = ٨٨٫٩٤٥٩ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الريال اليمني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الريال اليمني

mgf
MGF
yer
YER
١ MGF٠٫٠١١٢٤٢٨ YER
٥ MGF٠٫٠٥٦٢١٤ YER
١٠ MGF٠٫١١٢٤٢٨ YER
٢٥ MGF٠٫٢٨١٠٧ YER
٥٠ MGF٠٫٥٦٢١٤ YER
١٠٠ MGF١٫١٢٤٢٨ YER
٥٠٠ MGF٥٫٦٢١٤ YER
١٬٠٠٠ MGF١١٫٢٤٢٨ YER
٥٬٠٠٠ MGF٥٦٫٢١٤ YER
١٠٬٠٠٠ MGF١١٢٫٤٢٨ YER

حوِّل الريال اليمني إلى Malagasy Franc

yer
YER
mgf
MGF
١ YER٨٨٫٩٤٥٩ MGF
٥ YER٤٤٤٫٧٢٩ MGF
١٠ YER٨٨٩٫٤٥٩ MGF
٢٥ YER٢٬٢٢٣٫٦٥ MGF
٥٠ YER٤٬٤٤٧٫٢٩ MGF
١٠٠ YER٨٬٨٩٤٫٥٩ MGF
٥٠٠ YER٤٤٬٤٧٢٫٩ MGF
١٬٠٠٠ YER٨٨٬٩٤٥٫٩ MGF
٥٬٠٠٠ YER٤٤٤٬٧٢٩ MGF
١٠٬٠٠٠ YER٨٨٩٬٤٥٩ MGF

مخطط MGF إلى YER

1 MGF = ٠ YER

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الريال اليمني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٦٣٣٠٠٫٠٥٧٦٣٥
منخفض
٠٫٠٥٤٢٣٧٠٫٠٥٤٢٣٧
المتوسط
٠٫٠٥٥٨٩٤٠٫٠٥٦٣٩٩
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

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