١ MGF إلى XRP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠١٠١٦٥٤٥٩ Ripple

1 XRP = ٩٬٨٣٧٫٢٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
شراء العملات المشفرةKraken
Malagasy Franc إلى Ripple التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Ripple

mgf
MGF
xrp
XRP
١ MGF٠٫٠٠٠١٠١٦٥٥ XRP
٥ MGF٠٫٠٠٠٥٠٨٢٧٣ XRP
١٠ MGF٠٫٠٠١٠١٦٥٥ XRP
٢٥ MGF٠٫٠٠٢٥٤١٣٦ XRP
٥٠ MGF٠٫٠٠٥٠٨٢٧٣ XRP
١٠٠ MGF٠٫٠١٠١٦٥٥ XRP
٥٠٠ MGF٠٫٠٥٠٨٢٧٣ XRP
١٬٠٠٠ MGF٠٫١٠١٦٥٥ XRP
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٥٠٨٢٧٣ XRP
١٠٬٠٠٠ MGF١٫٠١٦٥٥ XRP

حوِّل Ripple إلى Malagasy Franc

xrp
XRP
mgf
MGF
١ XRP٩٬٨٣٧٫٢٣ MGF
٥ XRP٤٩٬١٨٦٫٢ MGF
١٠ XRP٩٨٬٣٧٢٫٣ MGF
٢٥ XRP٢٤٥٬٩٣١ MGF
٥٠ XRP٤٩١٬٨٦٢ MGF
١٠٠ XRP٩٨٣٬٧٢٣ MGF
٥٠٠ XRP٤٬٩١٨٬٦٢٠ MGF
١٬٠٠٠ XRP٩٬٨٣٧٬٢٣٠ MGF
٥٬٠٠٠ XRP٤٩٬١٨٦٬٢٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ XRP٩٨٬٣٧٢٬٣٠٠ MGF

مخطط MGF إلى XRP

1 MGF = ٠ XRP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Ripple

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٧٤٧٨٠٫٠٠٠٤٧٤٧٨
منخفض
٠٫٠٠٠٤٢٥٢٨٠٫٠٠٠٣٧١٣٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٥٦٩٦٠٫٠٠٠٤٣٧٤٩
التقلب
١٫٨٢٪؜٢٫٧٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

xrp

XRP - Ripple

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ripple هو سعر الصرف للزوج XRP إلى USD. رمز العملة لـ Ripple هو XRP.

More Ripple info

أزواج العملات Malagasy Franc (MGF) الشهيرة

usd

MGF إلى USD

eur

MGF إلى EUR

gbp

MGF إلى GBP

jpy

MGF إلى JPY

cad

MGF إلى CAD

aud

MGF إلى AUD

chf

MGF إلى CHF

cny

MGF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings