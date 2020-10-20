١ MGF إلى XPT

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‏١ Malagasy Franc =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٦٥٧٤١٧١ أوقية بلاتينيوم

1 XPT = ٢١٬٤٧١٬١٠٠ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى أوقية بلاتينيوم التحويل آخر تحديث: ١٢ أغسطس ٢٠٢٤، ٠٩:١٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى أوقية بلاتينيوم

mgf
MGF
xpt
XPT
١ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٦٥٧٤٢ XPT
٥ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٢٣٢٨٧١ XPT
١٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٤٦٥٧٤٢ XPT
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٠٠١١٦٤٣٥ XPT
٥٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٢٣٢٨٧١ XPT
١٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٤٦٥٧٤٢ XPT
٥٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٢٣٢٨٧١ XPT
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٤٦٥٧٤٢ XPT
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٢٣٢٨٧١ XPT
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٤٦٥٧٤٢ XPT

حوِّل أوقية بلاتينيوم إلى Malagasy Franc

xpt
XPT
mgf
MGF
١ XPT٢١٬٤٧١٬١٠٠ MGF
٥ XPT١٠٧٬٣٥٦٬٠٠٠ MGF
١٠ XPT٢١٤٬٧١١٬٠٠٠ MGF
٢٥ XPT٥٣٦٬٧٧٨٬٠٠٠ MGF
٥٠ XPT١٬٠٧٣٬٥٦٠٬٠٠٠ MGF
١٠٠ XPT٢٬١٤٧٬١١٠٬٠٠٠ MGF
٥٠٠ XPT١٠٬٧٣٥٬٦٠٠٬٠٠٠ MGF
١٬٠٠٠ XPT٢١٬٤٧١٬١٠٠٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ XPT١٠٧٬٣٥٦٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ XPT٢١٤٬٧١١٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى XPT

1 MGF = ٠ XPT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل أوقية بلاتينيوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٢٤٦٩٠٠٫٠٠٠٠٠٠٢٥١٨٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٢٢١٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٢٠٨٩٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٢٣٣٦٠٠٫٠٠٠٠٠٠٢٣١٠٠
التقلب
٣٫٢٩٪؜٥٫٦٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

xpt

XPT - أوقية بلاتينيوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بلاتينيوم هو سعر الصرف للزوج XPT إلى USD. رمز العملة لـ Platinum Ounces هو XPT.

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