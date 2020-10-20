١ MGF إلى XPD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٣٩٠٥٦٠٩ أوقية بالاديوم

1 XPD = ٢٢٬٧٧٦٬١٠٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى أوقية بالاديوم التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى أوقية بالاديوم

mgf
MGF
xpd
XPD
١ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٣٩٠٥٦ XPD
٥ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٢١٩٥٢٨ XPD
١٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٤٣٩٠٥٦ XPD
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٠٠١٠٩٧٦٤ XPD
٥٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٢١٩٥٢٨ XPD
١٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٤٣٩٠٥٦ XPD
٥٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٢١٩٥٢٨ XPD
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٤٣٩٠٥٦ XPD
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٢١٩٥٢٨ XPD
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٤٣٩٠٥٦ XPD

حوِّل أوقية بالاديوم إلى Malagasy Franc

xpd
XPD
mgf
MGF
١ XPD٢٢٬٧٧٦٬١٠٠ MGF
٥ XPD١١٣٬٨٨١٬٠٠٠ MGF
١٠ XPD٢٢٧٬٧٦١٬٠٠٠ MGF
٢٥ XPD٥٦٩٬٤٠٣٬٠٠٠ MGF
٥٠ XPD١٬١٣٨٬٨١٠٬٠٠٠ MGF
١٠٠ XPD٢٬٢٧٧٬٦١٠٬٠٠٠ MGF
٥٠٠ XPD١١٬٣٨٨٬١٠٠٬٠٠٠ MGF
١٬٠٠٠ XPD٢٢٬٧٧٦٬١٠٠٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ XPD١١٣٬٨٨١٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ XPD٢٢٧٬٧٦١٬٠٠٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى XPD

1 MGF = ٠ XPD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل أوقية بالاديوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٢٥٠٩٠٠٫٠٠٠٠٠٠٢٥٠٩٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٢١٠٦٠٠٫٠٠٠٠٠٠٢١٠٦٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٢٣٧٥٠٠٫٠٠٠٠٠٠٢٣٢٦٠
التقلب
٢٫٧٩٪؜٣٫٠١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

xpd

XPD - أوقية بالاديوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بالاديوم هو سعر الصرف للزوج XPD إلى USD. رمز العملة لـ Palladium Ounces هو XPD.

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