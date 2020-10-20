١ MGF إلى XDR

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٣٤٠٥٢٠٤٦ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

1 XDR = ٢٩٬٣٦٦٫٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

mgf
MGF
xdr
XDR
١ MGF٠٫٠٠٠٠٣٤٠٥٢ XDR
٥ MGF٠٫٠٠٠١٧٠٢٦ XDR
١٠ MGF٠٫٠٠٠٣٤٠٥٢ XDR
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٨٥١٣٠١ XDR
٥٠ MGF٠٫٠٠١٧٠٢٦ XDR
١٠٠ MGF٠٫٠٠٣٤٠٥٢ XDR
٥٠٠ MGF٠٫٠١٧٠٢٦ XDR
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٣٤٠٥٢ XDR
٥٬٠٠٠ MGF٠٫١٧٠٢٦ XDR
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٣٤٠٥٢ XDR

حوِّل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي إلى Malagasy Franc

xdr
XDR
mgf
MGF
١ XDR٢٩٬٣٦٦٫٨ MGF
٥ XDR١٤٦٬٨٣٤ MGF
١٠ XDR٢٩٣٬٦٦٨ MGF
٢٥ XDR٧٣٤٬١٧٠ MGF
٥٠ XDR١٬٤٦٨٬٣٤٠ MGF
١٠٠ XDR٢٬٩٣٦٬٦٨٠ MGF
٥٠٠ XDR١٤٬٦٨٣٬٤٠٠ MGF
١٬٠٠٠ XDR٢٩٬٣٦٦٬٨٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ XDR١٤٦٬٨٣٤٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ XDR٢٩٣٬٦٦٨٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى XDR

1 MGF = ٠ XDR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٠٩٥٠٫٠٠٠١٧٤١٨
منخفض
٠٫٠٠٠١٦٤٤٣٠٫٠٠٠١٦٤٤٣
المتوسط
٠٫٠٠٠١٦٩٣٢٠٫٠٠٠١٧٠٦٩
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

xdr

XDR - حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي هو سعر الصرف للزوج XDR إلى USD. رمز العملة لـ IMF Special Drawing Rights هو XDR.

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