١ MGF إلى XAF

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٢٥٨٦٣٣٥١ الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

1 XAF = ٣٨٫٦٦٤٨ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

mgf
MGF
xaf
XAF
١ MGF٠٫٠٢٥٨٦٣٤ XAF
٥ MGF٠٫١٢٩٣١٧ XAF
١٠ MGF٠٫٢٥٨٦٣٤ XAF
٢٥ MGF٠٫٦٤٦٥٨٤ XAF
٥٠ MGF١٫٢٩٣١٧ XAF
١٠٠ MGF٢٫٥٨٦٣٤ XAF
٥٠٠ MGF١٢٫٩٣١٧ XAF
١٬٠٠٠ MGF٢٥٫٨٦٣٤ XAF
٥٬٠٠٠ MGF١٢٩٫٣١٧ XAF
١٠٬٠٠٠ MGF٢٥٨٫٦٣٤ XAF

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي إلى Malagasy Franc

xaf
XAF
mgf
MGF
١ XAF٣٨٫٦٦٤٨ MGF
٥ XAF١٩٣٫٣٢٤ MGF
١٠ XAF٣٨٦٫٦٤٨ MGF
٢٥ XAF٩٦٦٫٦١٩ MGF
٥٠ XAF١٬٩٣٣٫٢٤ MGF
١٠٠ XAF٣٬٨٦٦٫٤٨ MGF
٥٠٠ XAF١٩٬٣٣٢٫٤ MGF
١٬٠٠٠ XAF٣٨٬٦٦٤٫٨ MGF
٥٬٠٠٠ XAF١٩٣٬٣٢٤ MGF
١٠٬٠٠٠ XAF٣٨٦٬٦٤٨ MGF

مخطط MGF إلى XAF

1 MGF = ٠ XAF

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٣٣١٥٠٫١٣٧٩٢
منخفض
٠٫١٢٧٨٣٠٫١٢٧٨٣
المتوسط
٠٫١٣٠٤١٠٫١٣٣٥٩
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

xaf

XAF - الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي هو سعر الصرف للزوج XAF إلى USD. رمز العملة لـ Central African Francs هو XAF. رمز العملة هو FCFA.

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