١ MGF إلى XAF

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٢٥٨٦٣٣٥١ الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي
1 XAF = ٣٨٫٦٦٤٨ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٢٥٨٦٣٣٥١ الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي
1 XAF = ٣٨٫٦٦٤٨ MGF
MGF
XAF
|١ MGF
|٠٫٠٢٥٨٦٣٤ XAF
|٥ MGF
|٠٫١٢٩٣١٧ XAF
|١٠ MGF
|٠٫٢٥٨٦٣٤ XAF
|٢٥ MGF
|٠٫٦٤٦٥٨٤ XAF
|٥٠ MGF
|١٫٢٩٣١٧ XAF
|١٠٠ MGF
|٢٫٥٨٦٣٤ XAF
|٥٠٠ MGF
|١٢٫٩٣١٧ XAF
|١٬٠٠٠ MGF
|٢٥٫٨٦٣٤ XAF
|٥٬٠٠٠ MGF
|١٢٩٫٣١٧ XAF
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٢٥٨٫٦٣٤ XAF
1 MGF = ٠ XAF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫١٣٣١٥
|٠٫١٣٧٩٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫١٢٧٨٣
|٠٫١٢٧٨٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫١٣٠٤١
|٠٫١٣٣٥٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٢٪
|٠٫٦٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي هو سعر الصرف للزوج XAF إلى USD. رمز العملة لـ Central African Francs هو XAF. رمز العملة هو FCFA.More الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي info
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