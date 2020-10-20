١ MGF إلى VUV

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٥٣٥٦١٧٥٤ فاتو ني-فانواتو
1 VUV = ١٨٦٫٧٠٠ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٥٣٥٦١٧٥٤ فاتو ني-فانواتو
1 VUV = ١٨٦٫٧٠٠ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
VUV
|١ MGF
|٠٫٠٠٥٣٥٦١٨ VUV
|٥ MGF
|٠٫٠٢٦٧٨٠٩ VUV
|١٠ MGF
|٠٫٠٥٣٥٦١٨ VUV
|٢٥ MGF
|٠٫١٣٣٩٠٤ VUV
|٥٠ MGF
|٠٫٢٦٧٨٠٩ VUV
|١٠٠ MGF
|٠٫٥٣٥٦١٨ VUV
|٥٠٠ MGF
|٢٫٦٧٨٠٩ VUV
|١٬٠٠٠ MGF
|٥٫٣٥٦١٨ VUV
|٥٬٠٠٠ MGF
|٢٦٫٧٨٠٩ VUV
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٥٣٫٥٦١٨ VUV
1 MGF = ٠ VUV
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٢٦٩٠٣
|٠٫٠٢٨١٠٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٢٥٨٣٨
|٠٫٠٢٥٨٣٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٢٦٦٦١
|٠٫٠٢٧٠٢٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٨٨٪
|٠٫٧٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة فاتو ني-فانواتو هو سعر الصرف للزوج VUV إلى USD. رمز العملة لـ Ni-Vanuatu Vatu هو VUV. رمز العملة هو VT.More فاتو ني-فانواتو info
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