١ MGF إلى VUV

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٥٣٥٦١٧٥٤ فاتو ني-فانواتو

1 VUV = ١٨٦٫٧٠٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى فاتو ني-فانواتو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى فاتو ني-فانواتو

mgf
MGF
vuv
VUV
١ MGF٠٫٠٠٥٣٥٦١٨ VUV
٥ MGF٠٫٠٢٦٧٨٠٩ VUV
١٠ MGF٠٫٠٥٣٥٦١٨ VUV
٢٥ MGF٠٫١٣٣٩٠٤ VUV
٥٠ MGF٠٫٢٦٧٨٠٩ VUV
١٠٠ MGF٠٫٥٣٥٦١٨ VUV
٥٠٠ MGF٢٫٦٧٨٠٩ VUV
١٬٠٠٠ MGF٥٫٣٥٦١٨ VUV
٥٬٠٠٠ MGF٢٦٫٧٨٠٩ VUV
١٠٬٠٠٠ MGF٥٣٫٥٦١٨ VUV

حوِّل فاتو ني-فانواتو إلى Malagasy Franc

vuv
VUV
mgf
MGF
١ VUV١٨٦٫٧ MGF
٥ VUV٩٣٣٫٥٠٢ MGF
١٠ VUV١٬٨٦٧ MGF
٢٥ VUV٤٬٦٦٧٫٥١ MGF
٥٠ VUV٩٬٣٣٥٫٠٢ MGF
١٠٠ VUV١٨٬٦٧٠ MGF
٥٠٠ VUV٩٣٬٣٥٠٫٢ MGF
١٬٠٠٠ VUV١٨٦٬٧٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ VUV٩٣٣٬٥٠٢ MGF
١٠٬٠٠٠ VUV١٬٨٦٧٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى VUV

1 MGF = ٠ VUV

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل فاتو ني-فانواتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٦٩٠٣٠٫٠٢٨١٠٠
منخفض
٠٫٠٢٥٨٣٨٠٫٠٢٥٨٣٨
المتوسط
٠٫٠٢٦٦٦١٠٫٠٢٧٠٢٣
التقلب
٠٫٨٨٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

vuv

VUV - فاتو ني-فانواتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة فاتو ني-فانواتو هو سعر الصرف للزوج VUV إلى USD. رمز العملة لـ Ni-Vanuatu Vatu هو VUV. رمز العملة هو VT.

More فاتو ني-فانواتو info

أزواج العملات Malagasy Franc (MGF) الشهيرة

usd

MGF إلى USD

eur

MGF إلى EUR

gbp

MGF إلى GBP

jpy

MGF إلى JPY

cad

MGF إلى CAD

aud

MGF إلى AUD

chf

MGF إلى CHF

cny

MGF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings