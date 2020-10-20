١ MGF إلى VES

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٦٣٦٩٨٧٥ البوليفار الفنزويلي

1 VES = ٦١٠٫٨٧٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى البوليفار الفنزويلي

mgf
MGF
ves
VES
١ MGF٠٫٠٠١٦٣٦٩٩ VES
٥ MGF٠٫٠٠٨١٨٤٩٤ VES
١٠ MGF٠٫٠١٦٣٦٩٩ VES
٢٥ MGF٠٫٠٤٠٩٢٤٧ VES
٥٠ MGF٠٫٠٨١٨٤٩٤ VES
١٠٠ MGF٠٫١٦٣٦٩٩ VES
٥٠٠ MGF٠٫٨١٨٤٩٤ VES
١٬٠٠٠ MGF١٫٦٣٦٩٩ VES
٥٬٠٠٠ MGF٨٫١٨٤٩٤ VES
١٠٬٠٠٠ MGF١٦٫٣٦٩٩ VES

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى Malagasy Franc

ves
VES
mgf
MGF
١ VES٦١٠٫٨٧٨ MGF
٥ VES٣٬٠٥٤٫٣٩ MGF
١٠ VES٦٬١٠٨٫٧٨ MGF
٢٥ VES١٥٬٢٧٢ MGF
٥٠ VES٣٠٬٥٤٣٫٩ MGF
١٠٠ VES٦١٬٠٨٧٫٨ MGF
٥٠٠ VES٣٠٥٬٤٣٩ MGF
١٬٠٠٠ VES٦١٠٬٨٧٨ MGF
٥٬٠٠٠ VES٣٬٠٥٤٬٣٩٠ MGF
١٠٬٠٠٠ VES٦٬١٠٨٬٧٨٠ MGF

مخطط MGF إلى VES

1 MGF = ٠ VES

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٨٣١٩٥٠٫٠٠٨٣٢٤٠
منخفض
٠٫٠٠٧٨٩٦٦٠٫٠٠٧٨٩٦٦
المتوسط
٠٫٠٠٨١٣٠٩٠٫٠٠٨٢٠٢٣
التقلب
٠٫٧٩٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

ves

VES - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VES إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VES. رمز العملة هو Bs.S.

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