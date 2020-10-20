١ MGF إلى VEF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

١٦٣٫٦٨٧٤٦ البوليفار الفنزويلي

1 VEF = ٠٫٠٠٦١٠٩٢٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

VEF استُبدِلَت بـ VES

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى البوليفار الفنزويلي

mgf
MGF
vef
VEF
١ MGF١٦٣٫٦٨٧ VEF
٥ MGF٨١٨٫٤٣٧ VEF
١٠ MGF١٬٦٣٦٫٨٧ VEF
٢٥ MGF٤٬٠٩٢٫١٩ VEF
٥٠ MGF٨٬١٨٤٫٣٧ VEF
١٠٠ MGF١٦٬٣٦٨٫٧ VEF
٥٠٠ MGF٨١٬٨٤٣٫٧ VEF
١٬٠٠٠ MGF١٦٣٬٦٨٧ VEF
٥٬٠٠٠ MGF٨١٨٬٤٣٧ VEF
١٠٬٠٠٠ MGF١٬٦٣٦٬٨٧٠ VEF

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى Malagasy Franc

vef
VEF
mgf
MGF
١ VEF٠٫٠٠٦١٠٩٢ MGF
٥ VEF٠٫٠٣٠٥٤٦ MGF
١٠ VEF٠٫٠٦١٠٩٢ MGF
٢٥ VEF٠٫١٥٢٧٣ MGF
٥٠ VEF٠٫٣٠٥٤٦ MGF
١٠٠ VEF٠٫٦١٠٩٢ MGF
٥٠٠ VEF٣٫٠٥٤٦ MGF
١٬٠٠٠ VEF٦٫١٠٩٢ MGF
٥٬٠٠٠ VEF٣٠٫٥٤٦ MGF
١٠٬٠٠٠ VEF٦١٫٠٩٢ MGF

مخطط MGF إلى VEF

1 MGF = ٠ VEF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٣١٫٩٥٨٣٢٫٤٠
منخفض
٧٨٩٫٦٦٧٨٩٫٦٦
المتوسط
٨١٣٫٠٩٨٢٠٫٢٣
التقلب
٠٫٧٩٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

vef

VEF - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEF إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEF. رمز العملة هو Bs.

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