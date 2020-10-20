١ MGF إلى VEB

١ Malagasy Franc =
١٦٣٬٦٤٣٫٥٢ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٦١١٠٨٤ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
١٦٣٬٦٤٣٫٥٢ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٦١١٠٨٤ MGF
MGF
VEB
|١ MGF
|١٦٣٬٦٤٤ VEB
|٥ MGF
|٨١٨٬٢١٨ VEB
|١٠ MGF
|١٬٦٣٦٬٤٤٠ VEB
|٢٥ MGF
|٤٬٠٩١٬٠٩٠ VEB
|٥٠ MGF
|٨٬١٨٢٬١٨٠ VEB
|١٠٠ MGF
|١٦٬٣٦٤٬٤٠٠ VEB
|٥٠٠ MGF
|٨١٬٨٢١٬٨٠٠ VEB
|١٬٠٠٠ MGF
|١٦٣٬٦٤٤٬٠٠٠ VEB
|٥٬٠٠٠ MGF
|٨١٨٬٢١٨٬٠٠٠ VEB
|١٠٬٠٠٠ MGF
|١٬٦٣٦٬٤٤٠٬٠٠٠ VEB
1 MGF = ٠ VEB
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٨٣١٫٩٥
|٨٣٢٫٤٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٧٨٩٫٦٦
|٧٨٩٫٦٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٨١٣٫٠٩
|٨٢٠٫٢٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧٩٪
|٠٫٥٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.More البوليفار الفنزويلي info
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