١ MGF إلى VEB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

‏١٦٣٬٦٤٣٫٥٢ البوليفار الفنزويلي

1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٦١١٠٨٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

VEB استُبدِلَت بـ VEF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى البوليفار الفنزويلي

mgf
MGF
veb
VEB
١ MGF١٦٣٬٦٤٤ VEB
٥ MGF٨١٨٬٢١٨ VEB
١٠ MGF١٬٦٣٦٬٤٤٠ VEB
٢٥ MGF٤٬٠٩١٬٠٩٠ VEB
٥٠ MGF٨٬١٨٢٬١٨٠ VEB
١٠٠ MGF١٦٬٣٦٤٬٤٠٠ VEB
٥٠٠ MGF٨١٬٨٢١٬٨٠٠ VEB
١٬٠٠٠ MGF١٦٣٬٦٤٤٬٠٠٠ VEB
٥٬٠٠٠ MGF٨١٨٬٢١٨٬٠٠٠ VEB
١٠٬٠٠٠ MGF١٬٦٣٦٬٤٤٠٬٠٠٠ VEB

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى Malagasy Franc

veb
VEB
mgf
MGF
١ VEB٠٫٠٠٠٠٠٦١١٠٨٤ MGF
٥ VEB٠٫٠٠٠٠٣٠٥٥٤٢ MGF
١٠ VEB٠٫٠٠٠٠٦١١٠٨٤ MGF
٢٥ VEB٠٫٠٠٠١٥٢٧٧١ MGF
٥٠ VEB٠٫٠٠٠٣٠٥٥٤٢ MGF
١٠٠ VEB٠٫٠٠٠٦١١٠٨٤ MGF
٥٠٠ VEB٠٫٠٠٣٠٥٥٤٢ MGF
١٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٦١١٠٨٤ MGF
٥٬٠٠٠ VEB٠٫٠٣٠٥٥٤٢ MGF
١٠٬٠٠٠ VEB٠٫٠٦١١٠٨٤ MGF

مخطط MGF إلى VEB

1 MGF = ٠ VEB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٣١٫٩٥٨٣٢٫٤٠
منخفض
٧٨٩٫٦٦٧٨٩٫٦٦
المتوسط
٨١٣٫٠٩٨٢٠٫٢٣
التقلب
٠٫٧٩٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

veb

VEB - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.

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