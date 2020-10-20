١ MGF إلى UZS

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٥٦٩٢٤٥٠٧ السوم الأوزباكستاني

1 UZS = ١٫٧٥٦٧١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى السوم الأوزباكستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى السوم الأوزباكستاني

mgf
MGF
uzs
UZS
١ MGF٠٫٥٦٩٢٤٥ UZS
٥ MGF٢٫٨٤٦٢٣ UZS
١٠ MGF٥٫٦٩٢٤٥ UZS
٢٥ MGF١٤٫٢٣١١ UZS
٥٠ MGF٢٨٫٤٦٢٣ UZS
١٠٠ MGF٥٦٫٩٢٤٥ UZS
٥٠٠ MGF٢٨٤٫٦٢٣ UZS
١٬٠٠٠ MGF٥٦٩٫٢٤٥ UZS
٥٬٠٠٠ MGF٢٬٨٤٦٫٢٣ UZS
١٠٬٠٠٠ MGF٥٬٦٩٢٫٤٥ UZS

حوِّل السوم الأوزباكستاني إلى Malagasy Franc

uzs
UZS
mgf
MGF
١ UZS١٫٧٥٦٧١ MGF
٥ UZS٨٫٧٨٣٥٦ MGF
١٠ UZS١٧٫٥٦٧١ MGF
٢٥ UZS٤٣٫٩١٧٨ MGF
٥٠ UZS٨٧٫٨٣٥٦ MGF
١٠٠ UZS١٧٥٫٦٧١ MGF
٥٠٠ UZS٨٧٨٫٣٥٦ MGF
١٬٠٠٠ UZS١٬٧٥٦٫٧١ MGF
٥٬٠٠٠ UZS٨٬٧٨٣٫٥٦ MGF
١٠٬٠٠٠ UZS١٧٬٥٦٧٫١ MGF

مخطط MGF إلى UZS

1 MGF = ٠ UZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل السوم الأوزباكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٨٣٧٨٢٫٩٢١١
منخفض
٢٫٧١٨٠٢٫٧١٨٠
المتوسط
٢٫٨١٦٥٢٫٨٥١١
التقلب
٠٫٥٩٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

uzs

UZS - السوم الأوزباكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم الأوزباكستاني هو سعر الصرف للزوج UZS إلى USD. رمز العملة لـ Uzbekistani Sums هو UZS. رمز العملة هو лв.

More السوم الأوزباكستاني info

أزواج العملات Malagasy Franc (MGF) الشهيرة

usd

MGF إلى USD

eur

MGF إلى EUR

gbp

MGF إلى GBP

jpy

MGF إلى JPY

cad

MGF إلى CAD

aud

MGF إلى AUD

chf

MGF إلى CHF

cny

MGF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings