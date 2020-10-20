١ MGF إلى UZS

١ Malagasy Franc =
٠٫٥٦٩٢٤٥٠٧ السوم الأوزباكستاني
1 UZS = ١٫٧٥٦٧١ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٥٦٩٢٤٥٠٧ السوم الأوزباكستاني
1 UZS = ١٫٧٥٦٧١ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
UZS
|١ MGF
|٠٫٥٦٩٢٤٥ UZS
|٥ MGF
|٢٫٨٤٦٢٣ UZS
|١٠ MGF
|٥٫٦٩٢٤٥ UZS
|٢٥ MGF
|١٤٫٢٣١١ UZS
|٥٠ MGF
|٢٨٫٤٦٢٣ UZS
|١٠٠ MGF
|٥٦٫٩٢٤٥ UZS
|٥٠٠ MGF
|٢٨٤٫٦٢٣ UZS
|١٬٠٠٠ MGF
|٥٦٩٫٢٤٥ UZS
|٥٬٠٠٠ MGF
|٢٬٨٤٦٫٢٣ UZS
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٥٬٦٩٢٫٤٥ UZS
1 MGF = ٠ UZS
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٢٫٨٣٧٨
|٢٫٩٢١١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٢٫٧١٨٠
|٢٫٧١٨٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٢٫٨١٦٥
|٢٫٨٥١١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٩٪
|٠٫٥٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم الأوزباكستاني هو سعر الصرف للزوج UZS إلى USD. رمز العملة لـ Uzbekistani Sums هو UZS. رمز العملة هو лв.More السوم الأوزباكستاني info
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