١ MGF إلى UYU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٧٦٧٩٥٧٧ بيزو أورجواي

1 UYU = ٥٦٥٫٦٢٤ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى بيزو أورجواي التحويل آخر تحديث: ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٤٨ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى بيزو أورجواي

mgf
MGF
uyu
UYU
١ MGF٠٫٠٠١٧٦٧٩٦ UYU
٥ MGF٠٫٠٠٨٨٣٩٧٩ UYU
١٠ MGF٠٫٠١٧٦٧٩٦ UYU
٢٥ MGF٠٫٠٤٤١٩٨٩ UYU
٥٠ MGF٠٫٠٨٨٣٩٧٩ UYU
١٠٠ MGF٠٫١٧٦٧٩٦ UYU
٥٠٠ MGF٠٫٨٨٣٩٧٩ UYU
١٬٠٠٠ MGF١٫٧٦٧٩٦ UYU
٥٬٠٠٠ MGF٨٫٨٣٩٧٩ UYU
١٠٬٠٠٠ MGF١٧٫٦٧٩٦ UYU

حوِّل بيزو أورجواي إلى Malagasy Franc

uyu
UYU
mgf
MGF
١ UYU٥٦٥٫٦٢٤ MGF
٥ UYU٢٬٨٢٨٫١٢ MGF
١٠ UYU٥٬٦٥٦٫٢٤ MGF
٢٥ UYU١٤٬١٤٠٫٦ MGF
٥٠ UYU٢٨٬٢٨١٫٢ MGF
١٠٠ UYU٥٦٬٥٦٢٫٤ MGF
٥٠٠ UYU٢٨٢٬٨١٢ MGF
١٬٠٠٠ UYU٥٦٥٬٦٢٤ MGF
٥٬٠٠٠ UYU٢٬٨٢٨٬١٢٠ MGF
١٠٬٠٠٠ UYU٥٬٦٥٦٬٢٤٠ MGF

مخطط MGF إلى UYU

1 MGF = ٠ UYU

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل بيزو أورجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٩٠٥٣١٠٫٠٠٩٠٥٣١
منخفض
٠٫٠٠٨٧٣٥٧٠٫٠٠٨٥٧١٦
المتوسط
٠٫٠٠٨٨٩١٦٠٫٠٠٨٧٦٧٤
التقلب
٠٫٩٥٪؜٠٫٦٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

uyu

UYU - بيزو أورجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بيزو أورجواي هو سعر الصرف للزوج UYU إلى USD. رمز العملة لـ Uruguayan Pesos هو UYU. رمز العملة هو $U.

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