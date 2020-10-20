١ MGF إلى UNI

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

‏٠٫٠٠٠٠٠٥٦٦٤٧٠٣٦٠١ Uniswap

1 UNI = ١٧٦٬٥٣٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Malagasy Franc إلى Uniswap التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Uniswap

mgf
MGF
uni
UNI
١ MGF٠٫٠٠٠٠٠٥٦٦٤٧ UNI
٥ MGF٠٫٠٠٠٠٢٨٣٢٣٥ UNI
١٠ MGF٠٫٠٠٠٠٥٦٦٤٧ UNI
٢٥ MGF٠٫٠٠٠١٤١٦١٨ UNI
٥٠ MGF٠٫٠٠٠٢٨٣٢٣٥ UNI
١٠٠ MGF٠٫٠٠٠٥٦٦٤٧ UNI
٥٠٠ MGF٠٫٠٠٢٨٣٢٣٥ UNI
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٥٦٦٤٧ UNI
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٠٢٨٣٢٣٥ UNI
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٠٥٦٦٤٧ UNI

حوِّل Uniswap إلى Malagasy Franc

uni
UNI
mgf
MGF
١ UNI١٧٦٬٥٣٢ MGF
٥ UNI٨٨٢٬٦٥٩ MGF
١٠ UNI١٬٧٦٥٬٣٢٠ MGF
٢٥ UNI٤٬٤١٣٬٢٩٠ MGF
٥٠ UNI٨٬٨٢٦٬٥٩٠ MGF
١٠٠ UNI١٧٬٦٥٣٬٢٠٠ MGF
٥٠٠ UNI٨٨٬٢٦٥٬٩٠٠ MGF
١٬٠٠٠ UNI١٧٦٬٥٣٢٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ UNI٨٨٢٬٦٥٩٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ UNI١٬٧٦٥٬٣٢٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى UNI

1 MGF = ٠ UNI

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Uniswap

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٥٤٥٧٠٫٠٠٠٠٣٣١٨١
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٨٧٩٧٠٫٠٠٠٠١٨٧٩٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٦٨٢٠٫٠٠٠٠٢٥٧١١
التقلب
٦٫٥٢٪؜٦٫٠٥٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

uni

UNI - Uniswap

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Uniswap هو سعر الصرف للزوج UNI إلى USD. رمز العملة لـ Uniswap هو UNI.

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