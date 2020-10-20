١ MGF إلى UGX

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫١٦٦٢٤٥٩٣ الشلن الأوغندي

1 UGX = ٦٫٠١٥١٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الشلن الأوغندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الشلن الأوغندي

mgf
MGF
ugx
UGX
١ MGF٠٫١٦٦٢٤٦ UGX
٥ MGF٠٫٨٣١٢٣ UGX
١٠ MGF١٫٦٦٢٤٦ UGX
٢٥ MGF٤٫١٥٦١٥ UGX
٥٠ MGF٨٫٣١٢٣ UGX
١٠٠ MGF١٦٫٦٢٤٦ UGX
٥٠٠ MGF٨٣٫١٢٣ UGX
١٬٠٠٠ MGF١٦٦٫٢٤٦ UGX
٥٬٠٠٠ MGF٨٣١٫٢٣ UGX
١٠٬٠٠٠ MGF١٬٦٦٢٫٤٦ UGX

حوِّل الشلن الأوغندي إلى Malagasy Franc

ugx
UGX
mgf
MGF
١ UGX٦٫٠١٥١٨ MGF
٥ UGX٣٠٫٠٧٥٩ MGF
١٠ UGX٦٠٫١٥١٨ MGF
٢٥ UGX١٥٠٫٣٨ MGF
٥٠ UGX٣٠٠٫٧٥٩ MGF
١٠٠ UGX٦٠١٫٥١٨ MGF
٥٠٠ UGX٣٬٠٠٧٫٥٩ MGF
١٬٠٠٠ UGX٦٬٠١٥٫١٨ MGF
٥٬٠٠٠ UGX٣٠٬٠٧٥٫٩ MGF
١٠٬٠٠٠ UGX٦٠٬١٥١٫٨ MGF

مخطط MGF إلى UGX

1 MGF = ٠ UGX

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الشلن الأوغندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٥٥٦٢٠٫٨٨٤٠٤
منخفض
٠٫٨٠٠٢٠٠٫٨٠٠٢٠
المتوسط
٠٫٨٣٦٠٨٠٫٨٥٢٣٧
التقلب
٠٫٧٧٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

ugx

UGX - الشلن الأوغندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الأوغندي هو سعر الصرف للزوج UGX إلى USD. رمز العملة لـ Ugandan Shillings هو UGX. رمز العملة هو USh.

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