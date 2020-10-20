١ MGF إلى TZS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫١١٨٥٦٨٠١ الشلن التنزاني

1 TZS = ٨٫٤٣٣٩٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الشلن التنزاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الشلن التنزاني

mgf
MGF
tzs
TZS
١ MGF٠٫١١٨٥٦٨ TZS
٥ MGF٠٫٥٩٢٨٤ TZS
١٠ MGF١٫١٨٥٦٨ TZS
٢٥ MGF٢٫٩٦٤٢ TZS
٥٠ MGF٥٫٩٢٨٤ TZS
١٠٠ MGF١١٫٨٥٦٨ TZS
٥٠٠ MGF٥٩٫٢٨٤ TZS
١٬٠٠٠ MGF١١٨٫٥٦٨ TZS
٥٬٠٠٠ MGF٥٩٢٫٨٤ TZS
١٠٬٠٠٠ MGF١٬١٨٥٫٦٨ TZS

حوِّل الشلن التنزاني إلى Malagasy Franc

tzs
TZS
mgf
MGF
١ TZS٨٫٤٣٣٩٨ MGF
٥ TZS٤٢٫١٦٩٩ MGF
١٠ TZS٨٤٫٣٣٩٨ MGF
٢٥ TZS٢١٠٫٨٤٩ MGF
٥٠ TZS٤٢١٫٦٩٩ MGF
١٠٠ TZS٨٤٣٫٣٩٨ MGF
٥٠٠ TZS٤٬٢١٦٫٩٩ MGF
١٬٠٠٠ TZS٨٬٤٣٣٫٩٨ MGF
٥٬٠٠٠ TZS٤٢٬١٦٩٫٩ MGF
١٠٬٠٠٠ TZS٨٤٬٣٣٩٫٨ MGF

مخطط MGF إلى TZS

1 MGF = ٠ TZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الشلن التنزاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٩٧٤٢٠٫٥٩٧٤٢
منخفض
٠٫٥٧٨٧١٠٫٥٧٨٧١
المتوسط
٠٫٥٨٥٦٩٠٫٥٨٥٨٧
التقلب
٠٫٦٧٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

tzs

TZS - الشلن التنزاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن التنزاني هو سعر الصرف للزوج TZS إلى USD. رمز العملة لـ Tanzanian Shillings هو TZS. رمز العملة هو TSh.

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