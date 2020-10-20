١ MGF إلى TVD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٦٦٧٧١٦٥٢ دولار التوفالو

1 TVD = ١٤٬٩٧٦٫٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى دولار التوفالو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى دولار التوفالو

mgf
MGF
tvd
TVD
١ MGF٠٫٠٠٠٠٦٦٧٧١٧ TVD
٥ MGF٠٫٠٠٠٣٣٣٨٥٨ TVD
١٠ MGF٠٫٠٠٠٦٦٧٧١٧ TVD
٢٥ MGF٠٫٠٠١٦٦٩٢٩ TVD
٥٠ MGF٠٫٠٠٣٣٣٨٥٨ TVD
١٠٠ MGF٠٫٠٠٦٦٧٧١٧ TVD
٥٠٠ MGF٠٫٠٣٣٣٨٥٨ TVD
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٦٦٧٧١٧ TVD
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٣٣٣٨٥٨ TVD
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٦٦٧٧١٧ TVD

حوِّل دولار التوفالو إلى Malagasy Franc

tvd
TVD
mgf
MGF
١ TVD١٤٬٩٧٦٫٤ MGF
٥ TVD٧٤٬٨٨٢٫١ MGF
١٠ TVD١٤٩٬٧٦٤ MGF
٢٥ TVD٣٧٤٬٤١٠ MGF
٥٠ TVD٧٤٨٬٨٢١ MGF
١٠٠ TVD١٬٤٩٧٬٦٤٠ MGF
٥٠٠ TVD٧٬٤٨٨٬٢١٠ MGF
١٬٠٠٠ TVD١٤٬٩٧٦٬٤٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ TVD٧٤٬٨٨٢٬١٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ TVD١٤٩٬٧٦٤٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى TVD

1 MGF = ٠ TVD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل دولار التوفالو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٤٠٨٩٠٫٠٠٠٣٥٦٤١
منخفض
٠٫٠٠٠٣٢٢٩٤٠٫٠٠٠٣٢٢٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٣٦١٢٠٫٠٠٠٣٤١٦٠
التقلب
٠٫٧٧٪؜٠٫٦٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

tvd

TVD - دولار التوفالو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار التوفالو هو سعر الصرف للزوج TVD إلى USD. رمز العملة لـ Tuvaluan Dollars هو TVD. رمز العملة هو $.

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