١ MGF إلى TRL

١ Malagasy Franc =
١٬٤٦٢٫٨٥٨٦ Turkish Lira
1 TRL = ٠٫٠٠٠٦٨٣٥٩٣ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
١٬٤٦٢٫٨٥٨٦ Turkish Lira
1 TRL = ٠٫٠٠٠٦٨٣٥٩٣ MGF
MGF
TRL
|١ MGF
|١٬٤٦٢٫٨٦ TRL
|٥ MGF
|٧٬٣١٤٫٢٩ TRL
|١٠ MGF
|١٤٬٦٢٨٫٦ TRL
|٢٥ MGF
|٣٦٬٥٧١٫٥ TRL
|٥٠ MGF
|٧٣٬١٤٢٫٩ TRL
|١٠٠ MGF
|١٤٦٬٢٨٦ TRL
|٥٠٠ MGF
|٧٣١٬٤٢٩ TRL
|١٬٠٠٠ MGF
|١٬٤٦٢٬٨٦٠ TRL
|٥٬٠٠٠ MGF
|٧٬٣١٤٬٢٩٠ TRL
|١٠٬٠٠٠ MGF
|١٤٬٦٢٨٬٦٠٠ TRL
1 MGF = ٠ TRL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٧٣٧٨٢
|٠٫٠٠٧٤٥٨٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٧٠٥٩٤
|٠٫٠٠٧٠٥٩٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٧٢٨٧٦
|٠٫٠٠٧٣٠٦٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧٥٪
|٠٫٥٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkish Lira هو سعر الصرف للزوج TRL إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lira هو TRL. رمز العملة هو ₤.
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings