١ MGF إلى TRL

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1

‏١ Malagasy Franc =

١٬٤٦٢٫٨٥٨٦ Turkish Lira

1 TRL = ٠٫٠٠٠٦٨٣٥٩٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

TRL استُبدِلَت بـ TRY

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Turkish Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Turkish Lira

mgf
MGF
trl
TRL
١ MGF١٬٤٦٢٫٨٦ TRL
٥ MGF٧٬٣١٤٫٢٩ TRL
١٠ MGF١٤٬٦٢٨٫٦ TRL
٢٥ MGF٣٦٬٥٧١٫٥ TRL
٥٠ MGF٧٣٬١٤٢٫٩ TRL
١٠٠ MGF١٤٦٬٢٨٦ TRL
٥٠٠ MGF٧٣١٬٤٢٩ TRL
١٬٠٠٠ MGF١٬٤٦٢٬٨٦٠ TRL
٥٬٠٠٠ MGF٧٬٣١٤٬٢٩٠ TRL
١٠٬٠٠٠ MGF١٤٬٦٢٨٬٦٠٠ TRL

حوِّل Turkish Lira إلى Malagasy Franc

trl
TRL
mgf
MGF
١ TRL٠٫٠٠٠٦٨٣٥٩٣ MGF
٥ TRL٠٫٠٠٣٤١٧٩٧ MGF
١٠ TRL٠٫٠٠٦٨٣٥٩٣ MGF
٢٥ TRL٠٫٠١٧٠٨٩٨ MGF
٥٠ TRL٠٫٠٣٤١٧٩٧ MGF
١٠٠ TRL٠٫٠٦٨٣٥٩٣ MGF
٥٠٠ TRL٠٫٣٤١٧٩٧ MGF
١٬٠٠٠ TRL٠٫٦٨٣٥٩٣ MGF
٥٬٠٠٠ TRL٣٫٤١٧٩٧ MGF
١٠٬٠٠٠ TRL٦٫٨٣٥٩٣ MGF

مخطط MGF إلى TRL

1 MGF = ٠ TRL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Turkish Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٣٧٨٢٠٫٠٠٧٤٥٨٥
منخفض
٠٫٠٠٧٠٥٩٤٠٫٠٠٧٠٥٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٧٢٨٧٦٠٫٠٠٧٣٠٦٧
التقلب
٠٫٧٥٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

trl

TRL - Turkish Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkish Lira هو سعر الصرف للزوج TRL إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lira هو TRL. رمز العملة هو ₤.

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