١ MGF إلى SZL

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٨٢٠١٩٧٣٩ ليلانغيني سوازيلاندي

1 SZL = ١٬٢١٩٫٢٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى ليلانغيني سوازيلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى ليلانغيني سوازيلاندي

mgf
MGF
szl
SZL
١ MGF٠٫٠٠٠٨٢٠١٩٧ SZL
٥ MGF٠٫٠٠٤١٠٠٩٩ SZL
١٠ MGF٠٫٠٠٨٢٠١٩٧ SZL
٢٥ MGF٠٫٠٢٠٥٠٤٩ SZL
٥٠ MGF٠٫٠٤١٠٠٩٩ SZL
١٠٠ MGF٠٫٠٨٢٠١٩٧ SZL
٥٠٠ MGF٠٫٤١٠٠٩٩ SZL
١٬٠٠٠ MGF٠٫٨٢٠١٩٧ SZL
٥٬٠٠٠ MGF٤٫١٠٠٩٩ SZL
١٠٬٠٠٠ MGF٨٫٢٠١٩٧ SZL

حوِّل ليلانغيني سوازيلاندي إلى Malagasy Franc

szl
SZL
mgf
MGF
١ SZL١٬٢١٩٫٢٢ MGF
٥ SZL٦٬٠٩٦٫٠٩ MGF
١٠ SZL١٢٬١٩٢٫٢ MGF
٢٥ SZL٣٠٬٤٨٠٫٥ MGF
٥٠ SZL٦٠٬٩٦٠٫٩ MGF
١٠٠ SZL١٢١٬٩٢٢ MGF
٥٠٠ SZL٦٠٩٬٦٠٩ MGF
١٬٠٠٠ SZL١٬٢١٩٬٢٢٠ MGF
٥٬٠٠٠ SZL٦٬٠٩٦٬٠٩٠ MGF
١٠٬٠٠٠ SZL١٢٬١٩٢٬٢٠٠ MGF

مخطط MGF إلى SZL

1 MGF = ٠ SZL

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل ليلانغيني سوازيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٢٤٠١٠٫٠٠٤٣٨٨٧
منخفض
٠٫٠٠٣٩٩٣٦٠٫٠٠٣٩٩٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٤١٠٥٧٠٫٠٠٤١٨٠٦
التقلب
١٫٠٨٪؜٠٫٩٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

szl

SZL - ليلانغيني سوازيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة ليلانغيني سوازيلاندي هو سعر الصرف للزوج SZL إلى USD. رمز العملة لـ Swazi Emalangeni هو SZL. رمز العملة هو E.

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