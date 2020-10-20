١ MGF إلى SYP

١ Malagasy Franc =
٠٫٥٨٤١٠٧٠٩ الجنيه السوري
1 SYP = ١٫٧١٢٠١ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٥٨٤١٠٧٠٩ الجنيه السوري
1 SYP = ١٫٧١٢٠١ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
SYP
|١ MGF
|٠٫٥٨٤١٠٧ SYP
|٥ MGF
|٢٫٩٢٠٥٤ SYP
|١٠ MGF
|٥٫٨٤١٠٧ SYP
|٢٥ MGF
|١٤٫٦٠٢٧ SYP
|٥٠ MGF
|٢٩٫٢٠٥٤ SYP
|١٠٠ MGF
|٥٨٫٤١٠٧ SYP
|٥٠٠ MGF
|٢٩٢٫٠٥٤ SYP
|١٬٠٠٠ MGF
|٥٨٤٫١٠٧ SYP
|٥٬٠٠٠ MGF
|٢٬٩٢٠٫٥٤ SYP
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٥٬٨٤١٫٠٧ SYP
1 MGF = ٠ SYP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٢٫٩٢٤٠
|٢٫٩٩٣٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٢٫٨١٨١
|٢٫٨١٨١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٢٫٩٠٢٧
|٢٫٩٢٩٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٦٪
|٠٫٤٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوري هو سعر الصرف للزوج SYP إلى USD. رمز العملة لـ Syrian Pounds هو SYP. رمز العملة هو £.More الجنيه السوري info
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