١ MGF إلى SYP

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٥٨٤١٠٧٠٩ الجنيه السوري

1 SYP = ١٫٧١٢٠١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الجنيه السوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الجنيه السوري

mgf
MGF
syp
SYP
١ MGF٠٫٥٨٤١٠٧ SYP
٥ MGF٢٫٩٢٠٥٤ SYP
١٠ MGF٥٫٨٤١٠٧ SYP
٢٥ MGF١٤٫٦٠٢٧ SYP
٥٠ MGF٢٩٫٢٠٥٤ SYP
١٠٠ MGF٥٨٫٤١٠٧ SYP
٥٠٠ MGF٢٩٢٫٠٥٤ SYP
١٬٠٠٠ MGF٥٨٤٫١٠٧ SYP
٥٬٠٠٠ MGF٢٬٩٢٠٫٥٤ SYP
١٠٬٠٠٠ MGF٥٬٨٤١٫٠٧ SYP

حوِّل الجنيه السوري إلى Malagasy Franc

syp
SYP
mgf
MGF
١ SYP١٫٧١٢٠١ MGF
٥ SYP٨٫٥٦٠٠٧ MGF
١٠ SYP١٧٫١٢٠١ MGF
٢٥ SYP٤٢٫٨٠٠٤ MGF
٥٠ SYP٨٥٫٦٠٠٧ MGF
١٠٠ SYP١٧١٫٢٠١ MGF
٥٠٠ SYP٨٥٦٫٠٠٧ MGF
١٬٠٠٠ SYP١٬٧١٢٫٠١ MGF
٥٬٠٠٠ SYP٨٬٥٦٠٫٠٧ MGF
١٠٬٠٠٠ SYP١٧٬١٢٠٫١ MGF

مخطط MGF إلى SYP

1 MGF = ٠ SYP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الجنيه السوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٩٢٤٠٢٫٩٩٣٢
منخفض
٢٫٨١٨١٢٫٨١٨١
المتوسط
٢٫٩٠٢٧٢٫٩٢٩٥
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

syp

SYP - الجنيه السوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوري هو سعر الصرف للزوج SYP إلى USD. رمز العملة لـ Syrian Pounds هو SYP. رمز العملة هو £.

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