١ MGF إلى SVC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٣٩٣١٠٣٦٤ الكولون السلفادوري

1 SVC = ٢٬٥٤٣٫٨٦ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الكولون السلفادوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الكولون السلفادوري

mgf
MGF
svc
SVC
١ MGF٠٫٠٠٠٣٩٣١٠٤ SVC
٥ MGF٠٫٠٠١٩٦٥٥٢ SVC
١٠ MGF٠٫٠٠٣٩٣١٠٤ SVC
٢٥ MGF٠٫٠٠٩٨٢٧٥٩ SVC
٥٠ MGF٠٫٠١٩٦٥٥٢ SVC
١٠٠ MGF٠٫٠٣٩٣١٠٤ SVC
٥٠٠ MGF٠٫١٩٦٥٥٢ SVC
١٬٠٠٠ MGF٠٫٣٩٣١٠٤ SVC
٥٬٠٠٠ MGF١٫٩٦٥٥٢ SVC
١٠٬٠٠٠ MGF٣٫٩٣١٠٤ SVC

حوِّل الكولون السلفادوري إلى Malagasy Franc

svc
SVC
mgf
MGF
١ SVC٢٬٥٤٣٫٨٦ MGF
٥ SVC١٢٬٧١٩٫٣ MGF
١٠ SVC٢٥٬٤٣٨٫٦ MGF
٢٥ SVC٦٣٬٥٩٦٫٥ MGF
٥٠ SVC١٢٧٬١٩٣ MGF
١٠٠ SVC٢٥٤٬٣٨٦ MGF
٥٠٠ SVC١٬٢٧١٬٩٣٠ MGF
١٬٠٠٠ SVC٢٬٥٤٣٬٨٦٠ MGF
٥٬٠٠٠ SVC١٢٬٧١٩٬٣٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ SVC٢٥٬٤٣٨٬٦٠٠ MGF

مخطط MGF إلى SVC

1 MGF = ٠ SVC

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الكولون السلفادوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٩٦٩٠٠٫٠٠٢٠١٤٤
منخفض
٠٫٠٠١٨٩٦٦٠٫٠٠١٨٩٦٦
المتوسط
٠٫٠٠١٩٥٤١٠٫٠٠١٩٧١٧
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

svc

SVC - الكولون السلفادوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.

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