١ MGF إلى STN

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٠٢١٦٥٥٨ دوربا ساو توميان

1 STN = ٩٧٨٫٨٠٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى دوربا ساو توميان

mgf
MGF
stn
STN
١ MGF٠٫٠٠١٠٢١٦٦ STN
٥ MGF٠٫٠٠٥١٠٨٢٨ STN
١٠ MGF٠٫٠١٠٢١٦٦ STN
٢٥ MGF٠٫٠٢٥٥٤١٤ STN
٥٠ MGF٠٫٠٥١٠٨٢٨ STN
١٠٠ MGF٠٫١٠٢١٦٦ STN
٥٠٠ MGF٠٫٥١٠٨٢٨ STN
١٬٠٠٠ MGF١٫٠٢١٦٦ STN
٥٬٠٠٠ MGF٥٫١٠٨٢٨ STN
١٠٬٠٠٠ MGF١٠٫٢١٦٦ STN

حوِّل دوربا ساو توميان إلى Malagasy Franc

stn
STN
mgf
MGF
١ STN٩٧٨٫٨٠٣ MGF
٥ STN٤٬٨٩٤٫٠٢ MGF
١٠ STN٩٬٧٨٨٫٠٣ MGF
٢٥ STN٢٤٬٤٧٠٫١ MGF
٥٠ STN٤٨٬٩٤٠٫٢ MGF
١٠٠ STN٩٧٬٨٨٠٫٣ MGF
٥٠٠ STN٤٨٩٬٤٠٢ MGF
١٬٠٠٠ STN٩٧٨٬٨٠٣ MGF
٥٬٠٠٠ STN٤٬٨٩٤٬٠٢٠ MGF
١٠٬٠٠٠ STN٩٬٧٨٨٬٠٣٠ MGF

مخطط MGF إلى STN

1 MGF = ٠ STN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٢٠٦٩٠٫٠٠٥٣١٥١
منخفض
٠٫٠٠٥٠٠١٠٠٫٠٠٥٠٠١٠
المتوسط
٠٫٠٠٥١٢٠٠٠٫٠٠٥١٥٩٢
التقلب
٠٫٨٦٪؜٠٫٨٤٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

stn

STN - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STN إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STN. رمز العملة هو Db.

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