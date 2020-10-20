١ MGF إلى SRG

١ Malagasy Franc =
١٫٣٦٦٥٠٢٨ Surinamese Guilder
1 SRG = ٠٫٧٣١٧٩٥ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
١٫٣٦٦٥٠٢٨ Surinamese Guilder
1 SRG = ٠٫٧٣١٧٩٥ MGF
MGF
SRG
|١ MGF
|١٫٣٦٦٥ SRG
|٥ MGF
|٦٫٨٣٢٥١ SRG
|١٠ MGF
|١٣٫٦٦٥ SRG
|٢٥ MGF
|٣٤٫١٦٢٦ SRG
|٥٠ MGF
|٦٨٫٣٢٥١ SRG
|١٠٠ MGF
|١٣٦٫٦٥ SRG
|٥٠٠ MGF
|٦٨٣٫٢٥١ SRG
|١٬٠٠٠ MGF
|١٬٣٦٦٫٥ SRG
|٥٬٠٠٠ MGF
|٦٬٨٣٢٫٥١ SRG
|١٠٬٠٠٠ MGF
|١٣٬٦٦٥ SRG
1 MGF = ٠ SRG
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٧٢٢٢٨
|٠٫٠٠٨٠٢٤٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٦٦٣٣٧
|٠٫٠٠٦٦٣٣٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٧٠٠٨١
|٠٫٠٠٧٣٩٤٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٫٧٦٪
|١٫٩٣٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Surinamese Guilder هو سعر الصرف للزوج SRG إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Guilders هو SRG.
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings