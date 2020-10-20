١ MGF إلى SRG

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1

‏١ Malagasy Franc =

١٫٣٦٦٥٠٢٨ Surinamese Guilder

1 SRG = ٠٫٧٣١٧٩٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

SRG استُبدِلَت بـ SRD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Surinamese Guilder التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Surinamese Guilder

mgf
MGF
srg
SRG
١ MGF١٫٣٦٦٥ SRG
٥ MGF٦٫٨٣٢٥١ SRG
١٠ MGF١٣٫٦٦٥ SRG
٢٥ MGF٣٤٫١٦٢٦ SRG
٥٠ MGF٦٨٫٣٢٥١ SRG
١٠٠ MGF١٣٦٫٦٥ SRG
٥٠٠ MGF٦٨٣٫٢٥١ SRG
١٬٠٠٠ MGF١٬٣٦٦٫٥ SRG
٥٬٠٠٠ MGF٦٬٨٣٢٫٥١ SRG
١٠٬٠٠٠ MGF١٣٬٦٦٥ SRG

حوِّل Surinamese Guilder إلى Malagasy Franc

srg
SRG
mgf
MGF
١ SRG٠٫٧٣١٧٩٥ MGF
٥ SRG٣٫٦٥٨٩٨ MGF
١٠ SRG٧٫٣١٧٩٥ MGF
٢٥ SRG١٨٫٢٩٤٩ MGF
٥٠ SRG٣٦٫٥٨٩٨ MGF
١٠٠ SRG٧٣٫١٧٩٥ MGF
٥٠٠ SRG٣٦٥٫٨٩٨ MGF
١٬٠٠٠ SRG٧٣١٫٧٩٥ MGF
٥٬٠٠٠ SRG٣٬٦٥٨٫٩٨ MGF
١٠٬٠٠٠ SRG٧٬٣١٧٫٩٥ MGF

مخطط MGF إلى SRG

1 MGF = ٠ SRG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Surinamese Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٢٢٢٨٠٫٠٠٨٠٢٤٠
منخفض
٠٫٠٠٦٦٣٣٧٠٫٠٠٦٦٣٣٧
المتوسط
٠٫٠٠٧٠٠٨١٠٫٠٠٧٣٩٤٠
التقلب
١٫٧٦٪؜١٫٩٣٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

srg

SRG - Surinamese Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Surinamese Guilder هو سعر الصرف للزوج SRG إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Guilders هو SRG.

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