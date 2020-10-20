١ MGF إلى SRD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٣٧٤٩٦٣٠ الدولار ‎السورينامي‎

1 SRD = ٧٢٧٫٢٩٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار ‎السورينامي‎ التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار ‎السورينامي‎

mgf
MGF
srd
SRD
١ MGF٠٫٠٠١٣٧٤٩٦ SRD
٥ MGF٠٫٠٠٦٨٧٤٨١ SRD
١٠ MGF٠٫٠١٣٧٤٩٦ SRD
٢٥ MGF٠٫٠٣٤٣٧٤١ SRD
٥٠ MGF٠٫٠٦٨٧٤٨١ SRD
١٠٠ MGF٠٫١٣٧٤٩٦ SRD
٥٠٠ MGF٠٫٦٨٧٤٨١ SRD
١٬٠٠٠ MGF١٫٣٧٤٩٦ SRD
٥٬٠٠٠ MGF٦٫٨٧٤٨١ SRD
١٠٬٠٠٠ MGF١٣٫٧٤٩٦ SRD

حوِّل الدولار ‎السورينامي‎ إلى Malagasy Franc

srd
SRD
mgf
MGF
١ SRD٧٢٧٫٢٩٢ MGF
٥ SRD٣٬٦٣٦٫٤٦ MGF
١٠ SRD٧٬٢٧٢٫٩٢ MGF
٢٥ SRD١٨٬١٨٢٫٣ MGF
٥٠ SRD٣٦٬٣٦٤٫٦ MGF
١٠٠ SRD٧٢٬٧٢٩٫٢ MGF
٥٠٠ SRD٣٦٣٬٦٤٦ MGF
١٬٠٠٠ SRD٧٢٧٬٢٩٢ MGF
٥٬٠٠٠ SRD٣٬٦٣٦٬٤٦٠ MGF
١٠٬٠٠٠ SRD٧٬٢٧٢٬٩٢٠ MGF

مخطط MGF إلى SRD

1 MGF = ٠ SRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار ‎السورينامي‎

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٢٢٢٨٠٫٠٠٨٠٢٤٠
منخفض
٠٫٠٠٦٦٣٣٧٠٫٠٠٦٦٣٣٧
المتوسط
٠٫٠٠٧٠٠٨١٠٫٠٠٧٣٩٤٠
التقلب
١٫٧٦٪؜١٫٩٣٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

srd

SRD - الدولار ‎السورينامي‎

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار ‎السورينامي‎ هو سعر الصرف للزوج SRD إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Dollars هو SRD. رمز العملة هو $.

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