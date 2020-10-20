١ MGF إلى SPL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٠٧٤٨٧٦٨٨٤ لويجينو سيبورجا

1 SPL = ١٣٣٬٥٥٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى لويجينو سيبورجا التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى لويجينو سيبورجا

mgf
MGF
spl
SPL
١ MGF٠٫٠٠٠٠٠٧٤٨٧٦٩ SPL
٥ MGF٠٫٠٠٠٠٣٧٤٣٨٤ SPL
١٠ MGF٠٫٠٠٠٠٧٤٨٧٦٩ SPL
٢٥ MGF٠٫٠٠٠١٨٧١٩٢ SPL
٥٠ MGF٠٫٠٠٠٣٧٤٣٨٤ SPL
١٠٠ MGF٠٫٠٠٠٧٤٨٧٦٩ SPL
٥٠٠ MGF٠٫٠٠٣٧٤٣٨٤ SPL
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٧٤٨٧٦٩ SPL
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٠٣٧٤٣٨٤ SPL
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٠٧٤٨٧٦٩ SPL

حوِّل لويجينو سيبورجا إلى Malagasy Franc

spl
SPL
mgf
MGF
١ SPL١٣٣٬٥٥٣ MGF
٥ SPL٦٦٧٬٧٦٣ MGF
١٠ SPL١٬٣٣٥٬٥٣٠ MGF
٢٥ SPL٣٬٣٣٨٬٨١٠ MGF
٥٠ SPL٦٬٦٧٧٬٦٣٠ MGF
١٠٠ SPL١٣٬٣٥٥٬٣٠٠ MGF
٥٠٠ SPL٦٦٬٧٧٦٬٣٠٠ MGF
١٬٠٠٠ SPL١٣٣٬٥٥٣٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ SPL٦٦٧٬٧٦٣٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ SPL١٬٣٣٥٬٥٣٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى SPL

1 MGF = ٠ SPL

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل لويجينو سيبورجا

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٧٥٠٤٠٫٠٠٠٠٣٨٣٦٩
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٦١٢٥٠٫٠٠٠٠٣٦١٢٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٧٢٢١٠٫٠٠٠٠٣٧٥٥٧
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

spl

SPL - لويجينو سيبورجا

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة لويجينو سيبورجا هو سعر الصرف للزوج SPL إلى USD. رمز العملة لـ Seborgan Luigini هو SPL.

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