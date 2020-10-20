١ MGF إلى SLL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

١٫٠١١٩٥٣٦ الليون السيراليوني

1 SLL = ٠٫٩٨٨١٨٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الليون السيراليوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الليون السيراليوني

mgf
MGF
sll
SLL
١ MGF١٫٠١١٩٥ SLL
٥ MGF٥٫٠٥٩٧٧ SLL
١٠ MGF١٠٫١١٩٥ SLL
٢٥ MGF٢٥٫٢٩٨٨ SLL
٥٠ MGF٥٠٫٥٩٧٧ SLL
١٠٠ MGF١٠١٫١٩٥ SLL
٥٠٠ MGF٥٠٥٫٩٧٧ SLL
١٬٠٠٠ MGF١٬٠١١٫٩٥ SLL
٥٬٠٠٠ MGF٥٬٠٥٩٫٧٧ SLL
١٠٬٠٠٠ MGF١٠٬١١٩٫٥ SLL

حوِّل الليون السيراليوني إلى Malagasy Franc

sll
SLL
mgf
MGF
١ SLL٠٫٩٨٨١٨٨ MGF
٥ SLL٤٫٩٤٠٩٤ MGF
١٠ SLL٩٫٨٨١٨٨ MGF
٢٥ SLL٢٤٫٧٠٤٧ MGF
٥٠ SLL٤٩٫٤٠٩٤ MGF
١٠٠ SLL٩٨٫٨١٨٨ MGF
٥٠٠ SLL٤٩٤٫٠٩٤ MGF
١٬٠٠٠ SLL٩٨٨٫١٨٨ MGF
٥٬٠٠٠ SLL٤٬٩٤٠٫٩٤ MGF
١٠٬٠٠٠ SLL٩٬٨٨١٫٨٨ MGF

مخطط MGF إلى SLL

1 MGF = ٠ SLL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الليون السيراليوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٫٠٦٨٢٥٫٢٧٣٣
منخفض
٤٫٨٨٢١٤٫٨٨٢١
المتوسط
٥٫٠٢٧٠٥٫١٠٠٠
التقلب
٠٫٧٢٪؜٠٫٨٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

sll

SLL - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLL إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLL. رمز العملة هو Le.

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